ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التقدم نحو طرابلس .. الجيش الليبي يفرض حظرا جويا في مناطق العمليات العسكرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن الجيش الليبي منطقة حظر طيران مدني أو عسكري محلي أو أجنبي في مناطق العمليات.

وأوضحت القيادة أن الحظر يمتد من الماية قرب الزاوية غربا إلى كلية البنات العسكرية في طرابلس، وشرقا إلى القره بوللي، وجنوبا إلى الرابطة قرب غريان مرورا بجنوب ترهونة، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك مطار "معيتيقة"، على أن تطلب أي طائرة أخرى إذن مسبق في حال رغبت بدخول المجال المحظور.

وعزا الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها إلى "تقدم قوات القيادة نحو طرابلس".

وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (العربية) الإخبارية الليلة حول فرض منطقة حظر جوي في قاطع العمليات الغربي - "ننبه مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمستعملين بفرض الحظر"، مضيفا أنه سبق إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية

الجيش الوطني الليبي يعلن عن انتصارات جديدة في طرابلس

الجيش الوطني الليبي يفرض منطقة حظر جوي فوق طرابلس

ترشيحاتنا

أشرف زكى يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

هنيدي في أول مداخلة: أنا بخير وأجلت العملية عشان اتفرج على الماتش

قيمتها 20الف ريال.. تركي آل الشيخ يبيع سيارة تشليح متهالكة ب3 ملايين ريال.. شاهد

بعد مقتل 9 من جنودها.. دولة أوروبية تعلن التوقف عن حماية قاعدة أمريكية كبيرة

الحقيقة الكاملة في أزمة الجمعية العمومية لـ الأهلي

ارتفاع ضحايا حريق عزبة المواسير إلى ٩ متوفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة مسلمة تثير ضجة بعد دفاعها عن رجل يهودي في مترو لندن

أمام المرآة .. إيمان العاصي تتألق بالأبيض

ليس المرحاض .. دراسة تثبت المكان الأكثر قذارة في الحمام