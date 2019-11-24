التقدم نحو طرابلس .. الجيش الليبي يفرض حظرا جويا في مناطق العمليات العسكرية

أعلن الجيش الليبي منطقة حظر طيران مدني أو عسكري محلي أو أجنبي في مناطق العمليات.



وأوضحت القيادة أن الحظر يمتد من الماية قرب الزاوية غربا إلى كلية البنات العسكرية في طرابلس، وشرقا إلى القره بوللي، وجنوبا إلى الرابطة قرب غريان مرورا بجنوب ترهونة، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك مطار "معيتيقة"، على أن تطلب أي طائرة أخرى إذن مسبق في حال رغبت بدخول المجال المحظور.



وعزا الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها إلى "تقدم قوات القيادة نحو طرابلس".



وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (العربية) الإخبارية الليلة حول فرض منطقة حظر جوي في قاطع العمليات الغربي - "ننبه مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمستعملين بفرض الحظر"، مضيفا أنه سبق إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي.