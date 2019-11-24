جينيسيس GV80 2021 فى أول تصميم توقعي.. صور

كشفت جينيسيس في 12 أبريل 2017 عن سيارتها الاختبارية GV80 في معرض نيويورك للسيارات، وبعد مرور عامين ونصف تقريبًا، لم تكشف الشركة بعد عن الإصدار الإنتاجي لها، ولكنها لا تزال تؤكد اقترابه بدون الكشف عن موعد ذلك، وها هي الـ SUV الأولى من جينيسيس تظهر في صور توقعية.



يُستلهم هذا التصميم التوقعي من لقطات تشويقية للطراز بالإضافة إلى صور السيارة الاختبارية التي تحمل نفس الاسم، وكذلك العديد من النماذج الأولية التي رأيناها أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج هذا العام، فقد رُصدت مموهة بالكامل، ولكن التمويه الرفيع ترك للمصممين إمكانية استخدام خيالهم.



يذكر أن شبك جينيسيس الجديد “Crest” المستخدم في التصميم التوقعي، رأيناه بالفعل في سيارة G90 2020 المعروضة حاليًا في معرض لوس انجلوس للسيارات، لكن المصابيح الأمامية التي تحيط بها تختلف قليلًا عن تلك المستخدمة في السيدان كاملة الحجم، حيث يبدو أنها منقسمة إلى وحدتين منفصلتين بدلًا من أن تنقسم إلى مصابيح نهارية ومصابيح أمامية كما هو الحال مع سيارات الشركة، وينتقل هذا التصميم إلى المصابيح الخلفية أيضًا.



ونظرًا لأن G90 التي كُشف عنها حديثًا في الولايات المتحدة هي فيس لفت للطراز السابق، لذا فنحن لسنا في مفاجأة من أن تصميمها الداخلي ظل كما هو إلى حد كبير، ونظرًا لأن GV80 هو عبارة عن تطوير شامل، فإننا نتوقع مقصورة مختلفة تمامًا، ونظرًا لأن سوق سيارات الـ SUV متعطش الآن، فيجب على الشركة الإسراع في الكشف عنها، حيث نأمل أن تكشف جينيسيس عن GV80 في الأسابيع أو الأشهر القادمة على أبعد تقدير.