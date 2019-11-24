بث روح الانتماء.. جهاز بدر يستجيب لمطالب طلاب المدارس لزيارة المشروعات بالمدينة

استجاب جهاز تنمية مدينة بدر، لمطالب طلاب عددٍ من المدارس، لتعريفهم على إنجازات الدولة والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وما تقدمه المدينة من خدمات ومشروعات، في إطار بث روح الانتماء للوطن بين الطلاب.



وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الطلاب قاموا بالمرور على عددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، وسادت البهجة والفرحة الطلاب، وأشادوا بالإنجازات التي تتم بالمدينة.



وأضاف المهندس عمار مندور أن الطلاب أجروا عدة حوارات مع مسئولي المشروعات والشركات المنفذة، وناقشوا بعض المشكلات والاقتراحات وما يتمنونه لمستقبل مدينتهم لظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها، مشيرًا إلى أنه تم تكريم وتوزيع شهادات تقدير للطلاب المتفوقين، تقديرًا من جهاز المدينة لتفوقهم، ولبث روح المنافسة والتميز بين الطلاب.