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أخبار العالم

الأردن يعلن الإفراج عن 2 من مواطنيه اختطفتهما مليشيات الحوثي في اليمن

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:52 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، الإفراج عن أردنيين اثنين كانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد اختطفتهما في اليمن منذ يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "ثامر قطيشات وحمدي ملحم غادرا مدينة صنعاء بعد الإفراج عنهما بالتعاون مع الأجهزة الحكومية. فقد تكللت الجهود بالنجاح عبر الإفراج عن المواطنين وتأمين عودتهما".

وأضاف: "نثمن التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصًا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وقامت جماعة الحوثي باحتجاز قطيشات وملحم بعد وصولهما إلى اليمن في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية.
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