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تعليم

تفاصيل الدورة التخصصية الأولى لتدريب معلمي الأزهر في كرة السلة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:35 م
تدريبات كرة السلة
تدريبات كرة السلة
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محمد شحتة
تنظم الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالأزهر الشريف الدورة التخصصية الأولى لتدريب كرة السلة لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية بالأزهر الشريف بمشاركة ٤ معلمى تربية رياضية ، و٣ معلمات تربية رياضية بكل منطقة أزهرية.

ويحاضر بالدورة أعضاء اللجنة الرئيسية للمدربين بالاتحاد المصرى لكرة السلة، وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان عقد الدورة لاحقا.

وطلبت الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالأزهر من الراغبين في المشاركة، إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية يتم تسليمها في اليوم الاول للدورة، موضحة أن البرنامج الزمني للدورة أربعة أيام.

ويشمل البرنامج: اليوم الأول محاضرات في المنهج العلمي لكرة السلة، اليوم الثاني محاضرات في الأسس والمبادئ العلمية للتدريب، اليوم الثالث تعليم المهارات الأساسية لكرة السلة، اليوم الرابع، أداء اختبارات إتمام الدورة نظريا وشفويا وعمليا.

وأشارت الإدارة إلى أنه يفضل أن يكون المرشح للدورة خريج كلية تربية رياضية شعبة كرة سلة، ولا يزيد عن 40 عاما، ولا يتكلف الدارس أي رسوم مادية لحصوله على الدورة، مع توفير الإقامة للمشتركين ، علما بأنه يتم إلغاء الدورة لمن لا يلتزم خلال التدريبات.

تأتي الدورة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف عام ومتابعة مجدى السمين رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ، والدكتورة نوال حسني مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف، والدكتور محمد صبحى المسئول التنفيذى.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية ، والاتحاد المصرى لكرة السلة، وقعا بينهما بروتوكول تعاون وبالتنسيق مع إدارة التدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر.
تفاصيل الدورة التخصصية الأولى لتدريب معلمي الأزهر في كرة السلة
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