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فن

شاهد.. سلاف فواخرجي في مرحلة الطفولة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:30 م
سلاف فواخرجى وبنت
سلاف فواخرجى وبنت خالتها
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" أثارت إعجاب متابعيها.

وظهرت سلاف فواخرجي برفقة سوزان بنت خالتها، وهى فى مرحلة الطفولة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة "صباحو سوزان بنت خالتى وانا" ونالت الصورة إعجاب الجمهور الذي أثنى على جمال سلاف وبنت خالتها سوزان وأكدوا على ملامح الشبه الكبيرة بينها وبين بنت خالتها.

يُذكر أن سلاف فواخرجي تزوجت وائل رمضان عام 1999، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به  للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.
شاهد.. سلاف فواخرجي في مرحلة الطفولة
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