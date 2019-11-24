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فن

God Exists Her Name is Petrunya الأفضل في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
بمشاركة 42 ناقدًا من 13 دولة عربية شاهدوا 24 فيلمًا أوروبيًا من ترشيح مؤسسات ومعاهد سينمائية أوروبية، أعلنت European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية في حفل أقيم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فوز فيلم God Exists, Her Name is Petrunya للمخرجة تيونا ميتيفسكا بـجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وتسلمت الجائزة المنتجة والممثلة لابينا ميتيفسكا.

جدير بالذكر أن فيلم God Exists, Her Name is Petrunya يُعرض في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم البانوراما الدولية.

وتستهدف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

وفي بيان مجمع، وجهت الشقيقتان المبدعتان ميتيفسكا الشكر للجنة التحكيم وقالا "هذه الجائزة جعلتنا نشعر بسعادة بالغة، لقد أتينا من شمال مقدونيا، المنطقة التي تعتبر بين بين، وتحولت إلى دولة بين بين أيضًا، لا يتم التعريف بها أو تحديدها في الغالب. بالنسبة لنا، فإن الجائزة تعني أننا أصبحنا حلقة الوصل، لا الفجوة، فهي تثبت أن الثقافة عالمية، وأن لغة السينما عابرة للقارات، نحن نؤمن بقوة السينما في تغيير الأفكار والعقول، ولكن الأهم هو جرأتها على قول ما لا يقوله أحد، وقدرتها على فتح نقاش وحوار لا يمكن اعتباره سهلًا، ولكنه ضروري. نؤمن بأن السينما فن قادر على الوصول إلى جمهور واسع، وعلينا أن نطور منه لصالح المجتمع في وقت أصبح فيه كل شيء سلعة معلبة. نحن في حاجة للدفاع عن الحرية في التعبير كحق إنساني رئيسي، والحق في تحدي الأنظمة الظالمة المستقرة والتجرؤ عليها. نحن نحب عملنا، السينما".

ماركيتا سانتروكوفا رئيس EFP ومركز الفيلم التشيكي تعبر عن سعادتها بقرار لجنة التحكيم قائلةً "سعادتنا لا توصف بأن النسخة الأولى من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية ذهبت إلى فيلم مخرجة رائعة وفريق عمل نسائي رائع أيضًا، هذه إشارة إلى أن المطالبة بحق المرأة في المساواة أصبح عالميًا، بطلة الفيلم متزنه، لم تخضع لسيطرة الرجال وتدافع عن قضيتها بشكل واضح وجاد ومعقول، أهنئ الشقيقتين ميتيفسكا على هذه الجائزة المهمة".

ويقول محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "سعداء بأن نستضيف حفل توزيع جوائز النقاد للأفلام العربية في مهرجان القاهرة، أهنئ فريق عمل الفيلم الفائز، وأدعو الجميع لمشاهدته ضمن برنامج البانوراما الدولية في المهرجان".
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