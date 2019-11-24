تعديل موعد مباريات المصري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .. تعرف على التفاصيل

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” بعض التعديلات على مواعيد مباريات الجولات الرابعة والخامسة والسادسة للفريق الأول للكرة بالنادي المصري في المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي تنطلق مبارياته في الأول من ديسمبر المقبل ، حيث جاءت مواعيد المباريات الجديدة على النحو التالي :



الجولة الرابعة :

بيراميدز & المصري وتقام بمصر في العاشر من يناير عام 2020 بدلًا من موعدها السابق في السادس عشر من فبراير عام 2020.



الجولة الخامسة :

المصري & نواذيبو اف سي الموريتاني وتقام بمصر في الرابع والعشرين من يناير عام 2020 بدلًا من موعدها السابق في الثالث والعشرين من فبراير 2020.



الجولة السادسة :

اينوجو رينجرز النيجيري & المصري وتقام بنيجيريا في الحادي والثلاثين من يناير عام 2020 بدلًا من موعدها السابق في الثامن من مارس 2020.



وظلت مواعيد مباريات المصري في الجولات الثلاث الأولى كما هي على النحو التالي :



الجولة الأولى :

نواذيبو اف سي الموريتاني & المصري وتقام بموريتانيا في الأول من ديسمبر المقبل.



الجولة الثانية :

المصري & اينوجو رينجرز النيجيري وتقام بمصر في الثامن من ديسمبر المقبل.



الجولة الثالثة :

المصري & بيراميدز وتقام بمصر في التاسع والعشرين من ديسمبر المقبل.



وحددت اللجنة يوم التاسع من فبراير المقبل لإجراء قرعة دور الثمانية لبطولتي الكونفيدرالية ودوري الأبطال، على أن تقام مباريات الذهاب لدور الثمانية بكلا البطولتين خلال الفترة من الثامن والعشرين من فبراير المقبل وحتى الأول من مارس المقبل أيضًا، وتقام مباريات الإياب خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس المقبل، بينما تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من مايو، على أن تقام مباريات الإياب خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من مايو أيضًا، وحددت اللجنة يوم الرابع والعشرين من مايو موعدًا لمباراة نهائي الكونفيدرالية ، بينما حددت التاسع والعشرين من مايو موعدًا لمباراة نهائي دوري الأبطال.