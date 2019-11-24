ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعديل موعد مباريات المصري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .. تعرف على التفاصيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:42 م
الكونفيدرالية
الكونفيدرالية
Advertisements
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” بعض التعديلات على مواعيد مباريات الجولات الرابعة والخامسة والسادسة للفريق الأول للكرة بالنادي المصري في المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي تنطلق مبارياته في الأول من ديسمبر المقبل ، حيث جاءت مواعيد المباريات الجديدة على النحو التالي :

الجولة الرابعة :
بيراميدز & المصري وتقام بمصر في العاشر من يناير عام 2020 بدلًا من موعدها السابق في السادس عشر من فبراير عام 2020.

الجولة الخامسة :
المصري & نواذيبو اف سي الموريتاني وتقام بمصر في الرابع والعشرين من يناير عام 2020 بدلًا من موعدها السابق في الثالث والعشرين من فبراير 2020.

الجولة السادسة :
اينوجو رينجرز النيجيري & المصري وتقام بنيجيريا في الحادي والثلاثين من يناير عام 2020 بدلًا من موعدها السابق في الثامن من مارس 2020.

وظلت مواعيد مباريات المصري في الجولات الثلاث الأولى كما هي على النحو التالي :

الجولة الأولى :
نواذيبو اف سي الموريتاني & المصري وتقام بموريتانيا في الأول من ديسمبر المقبل.

الجولة الثانية :
المصري & اينوجو رينجرز النيجيري وتقام بمصر في الثامن من ديسمبر المقبل.

الجولة الثالثة :
المصري & بيراميدز وتقام بمصر في التاسع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وحددت اللجنة يوم التاسع من فبراير المقبل لإجراء قرعة دور الثمانية لبطولتي الكونفيدرالية ودوري الأبطال، على أن تقام مباريات الذهاب لدور الثمانية بكلا البطولتين خلال الفترة من الثامن والعشرين من فبراير المقبل وحتى الأول من مارس المقبل أيضًا، وتقام مباريات الإياب خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس المقبل، بينما تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من مايو، على أن تقام مباريات الإياب خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من مايو أيضًا، وحددت اللجنة يوم الرابع والعشرين من مايو موعدًا لمباراة نهائي الكونفيدرالية ، بينما حددت التاسع والعشرين من مايو موعدًا لمباراة نهائي دوري الأبطال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. المصري البورسعيدي وبيراميدز فى مجموعة واحدة بدور مجموعات الكونفيدرالية الأفريقية

المصري عن مواجهة بيراميدز بـ الكونفيدرالية: عادى لا نخشى أحدا

ننشر قرعة دور المجموعات لـ الكونفيدرالية الأفريقية بمشاركة المصري وبيراميدز

رسميا.. الكاف يعلن إقامة نهائى الكونفيدرالية الأفريقية من مباراة واحدة

موعد مباراة المصري وبيراميدز في الكونفيدرالية

ننشر مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات بـ الكونفيدرالية الإفريقية

ترشيحاتنا

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

في عيد ميلاد رشوان توفيق.. لماذا بكى بحرقة على رحيل زوجته؟

جيب قصير وجاكت ملون.. كندة علوش تتألق بـ إطلالة أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائي

متحدث مجلس النواب يحسم الجدل حول التعديل الوزاري ..شاهد

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد