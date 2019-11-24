الأهرام تقود إصلاح الإعلام.. إطلاق البوابة الإلكترونية الرقمية للمؤسسة.. وكرم جبر: نسير مع رقمنة الدولة.. وجدول زمني لتحديث الصحافة

كرم جبر :

الصحافة القومية تلقى دعما كبيرا من الدولة الأهرام يقود حملة إصلاح في الإعلام بأكمله وليس في الصحافة فقط علاء ثابت: البوابة الرقمية للأهرام ستنشر خمسة ملايين صورة تاريخية جاهزة للعرض عبد المحسن سلامة: استراتيجية تطوير الأهرام حتى ٢٠٢٥ تشمل إطلاق قناة تليفزيونية وإذاعية مشروع مع بنك القاهرة تم بموجبه إسقاط ٨٥ مليون جنيه من ديون الأهرام









أطلقت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، البوابة الإلكترونية الرقمية لمؤسسة الأهرام، وذلك بعد أن انتهت من عملية التحديث بالشكل الجديد.





وأكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن إطلاق مشروع البوابة الرقمية للأهرام يعد تحديا كبيرا قبلت الهيئة الوطنية للصحافة أن تضعه على عاتقها في سبيل تطوير الصحافة القومية.





وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمؤسسة الاهرام لإطلاق البوابة الرقمية أن هذه المنصة الرقمية ستكون الأولى على مستوى الصحافة العربية، ولذا فهي لن تكون مجرد منصة محلية، مشددا على أن الأهرام لا يقود حركة الإصلاح في الصحافة فقط، بل في الاعلام كله وأن العمل يسير في سياق رقمنة وتحديث الدولة المصرية بأكملها، مشيرا إلى أن كل الجهات تقف مع الهيئة وتدعمها، بما في ذلك الجامعات المصرية التي تقدم المساعدة بالأبحاث .





وأضاف أن البوابة الرئيسية للأهرام ستعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أنه سيتم إنشاء قسم خاص سوشيال ميديا على البوابة الرئيسية للأهرام ، في وجود عدد مناسب من المحررين يتولى فتح حوارات متصلة مع رواد التواصل الاجتماعي والرد على استفساراتهم .





واشار إلى أنه سيتم إطلاق باقى بوابات المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القليلة القادمة، موضحا أن الصحافة القومية تلقى دعما كبيرا من الدولة المصرية، في ظل التكليف الرئاسي الذي يضم عدة محاور؛ أولها أن تسير الصحافة القومية في ركب تحديث الدولة المصرية ولا تتخلف عنه، وأن تكون هناك خطة لإعادة هيكلة الصحافة القومية المصرية واستغلال اصولها.





وأوضح أن الهيئة لديها استراتيجية لإصلاح وتحديث الصحافة المصرية بجدول زمني لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، والتغلب على الديون وفق خطط، مشيرا لوجود استراتيجية مكتوبة تم وضعها بالتعاون مع وزارة التخطيط وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات ، وأنه تم التوصل لقاسم مشترك من التوصيات.





ونوه إلى أن الأهرام تسير سريعا على صعيد التطوير، وأنه خلال أشهر ستكون هناك عوائد إلى جانب قيام الهيئة بدعم المؤسسات ماليا، ودعم الرواتب لافتا إلى أن هناك مؤسسات نسبة العجز برواتبها تصل ١٠٠ ٪‏ ، وهناك من تصل نسبة العجز بها ٧٠٪‏ والدعم المالي جزء مهم .





وتابع أن الصحافة القومية ليست الأمثل لكن إذا قارناها بالصحف الخاصة والحزبية وما يحدث من تسريح العمالة بها، نجد أنه ليست هناك مشكلة واحدة بالصحافة القومية وصلت لنقابة الصحفيين.





من جهته أكد الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير "الأهرام" أن هذه الصحيفة الغراء تعد واحدة من بين أهم عشرة صحف فى العالم، وأنها حملت على عاتقها توثيق التاريخ منذ تأسيسها قبل ١٤٤ عاما، مؤكدا أن الأهرام ستظل فى الريادة كما كان العهد بها دائما.





وأشار خلال كلمته خلال مؤتمر إطلاق مشروع البوابة الرقمية للأهرام أن المشروع سيشمل نشر خمسة ملايين صورة تاريخية جاهزة للعرض و١٥ إضافة إلى مليون صورة تحتاج إلى ترميم.





وأضاف ثابت فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق البوابة الإلكترونية "طوال الوقت ننتقد حال الصحافة دون تقديم حلول لها، ولدى مؤسسة الأهرام ١٧٧٥ صحفيا".





من جانب آخر قال هناك تحد لتقديم خدمات افضل على هذه المنصة الكبيرة، و التى تحتاجها مصر.





وأكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن هذه المؤسسة تمثل ٤٥٪‏ من قوة الصحافة القومية على صعيد العمالة والقوة البشرية.





وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد في قاعة هيكل بمؤسسة الأهرام للإعلان عن إطلاق مشروع بوابة الأهرام الرقمية أن استراتيجية تطوير الأهرام حتى ٢٠٢٥ تشمل إطلاق قناة تليفزيونية للأهرام وإذاعة فضلا عن البوابة الرقمية التي يتم تدشينها اليوم.





ولفت إلى أن الأهرام يسعى لتعزيز مشروعاته الاستثمارية في أصوله، متوجها بالشكر إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد كليات جامعة الأهرام الكندية بواقع٥٠٪‏ خلال السنوات الاخيرة.





وتابع "نعمل على مشروعين مهمين جدا للأهرام في الغردقة والقرية الذكية وجار الانتهاء منهما، ونتشاور مع كرم جبر رئيس الهيئة بشأن مشروعين لإنشاء نادي واستثمار أرض الأهرام بالمقطم.





ولفت إلى أن هناك مشروعا آخر مع بنك القاهرة، تم بموجبه إسقاط ٨٥ مليون جنيه من ديون الأهرام، مضيفا "سنستطيع في الفترة القادمة تغطية العجز والمشاكل المالية القائمة منذ عام ٢٠١١".



