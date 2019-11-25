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توك شو

تقدم نموذجا مشرفا لمتحدي الإعاقة.. علاء الشربيني يدعو الشيف أمينة عبد الرحمن لتقديم حلقة مشتركة على الهواء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
علاء الشربيني
علاء الشربيني
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توك شو
قال الشيف علاء الشربيني، إن الشيف "امينة عبد الرحمن" نموذج مشرف وحقيقي لمتحدي الإعاقة، حيث تبذل جهود جبارة علي قناتها علي اليوتيوب في الطهي وإعداد الأطباق المميزة.

ونوه "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إيمان الحصري" في برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة "دي ام سي" الفضائية، إلى أن أمينة عبد الرحمن تحدت اعاقتها وانتصرت عليها، فضلا عن تقديمها برنامجها علي قناتها علي اليوتيوب بشكل مميز للغاية.

وجه الشيف "علاء الشربيني" المشاهدين، بضرورة دعم الشيف "امينة عبد الرحمن"، نظرا لما تقوم به من مجهودات جبارة وعمل ممتاز.

كما طالب "علاء الشربيني" من الشيف "امينة عبد الرحمن" اداء حلقة مشتركة بينهم علي الهواء، تشجيع للنماذج الناجحة داخل المجتمع.

وأشار، إلي أن الفترة القادمة ستشهد نجاح كبير للشيف امينة عبد الرحمن، مؤكدا علي ضرورة دعم تلك النماذج المميزة.
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