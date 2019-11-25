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أخبار البلد

بعد سحبه من الصيدليات .. ما هي بدائل عقار جولمينتين Julmentin

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، عن ضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات.

وفي منشور رقم 42 لسنة 2019، والذي أصدرته الإدارة أمس الأحد ، أكدت اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية لسحب كل التشغيلات من المستحضر لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناء على طلب الشركة المالكة للمستحضر، وسيتم إعدالم ما سيتم جمعه ، بمعرفة لجنة يكون أحد أعضاءها من مفتشي الصيدلة.

وكشفت عن إرسال المنشور إلى كل شركات التوزيع لتجميد الأرصدة الموجودة من العقار، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بكل المحافظات.

وعن البدائل ، كشف الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية "، عن أبرز بدائل عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات ،ـ والذي تم سحبه من الأسواق.

وأوضح أن أبرز البدائل هو "أوجمنتين Augmentin"، له نفس الخصائص والمادة الفعالة ، كما يمكن أن يتم تبديله بـ "إيموكس E-Mox" و "ميجاموكس Megamox"، و "ايموكسكلاف E-Moxclav"، "أموكلاوين Amoclawin"، "هاي بيوتك Hibiotic"، "كلافيموكس CLAVIMOX".
بعد سحبه من الصيدليات .. ما هي بدائل عقار جولمينتين Julmentin
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