تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور





faw t77











faw t77







تستعد شركة جيوشي موتورز وكيل سيارات فاو في مصر لتقديم السيارةولكن تأجل طرح السيارة في مصر لاسباب تتعلق باضطراب السوق ومن المقرر تقديم السيارة خلال 2020 .تأتي السيارةبمحرك 1200 سي سي تيربو 143 حصان متصل بفتيس أوتوماتيك مذدوج القابض 7 سرعات (دبل كلتش) لزيادة سرعة استجابة النقلات و من حيث الشكل الخارجي تأتي السيارة بتصميم مميز ومختلف وربما ستعطي حيوية لمبيعات فاو في مصر التي تركز على سيارة واحدة في الفترة الأخيرة هيوتحتاج الي انتعاش في ظل المنافسة القويةوتأتي السيارةبطول 4.52 متر وعرض 1.84 متر وارتفاع 1.6 متر وقاعدة عجلات 2.7 متر ، فيما نفت الشركة في مصر أن تكون تفكر في الوقت الحالي في التجميع المحلي في ظل ظروف السوق المصري الصعبة الأخيرة رغم أنها كانت تدرس هذه الفكرة بشكل قوي في السابق لكن في ظل الظروف الراهنة تغير كل شئ