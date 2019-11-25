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سيارات

تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
faw t77
faw t77
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اشرف عطية
تستعد شركة جيوشي موتورز وكيل سيارات فاو في مصر لتقديم السيارة فاو t77 ولكن تأجل طرح السيارة في مصر لاسباب تتعلق باضطراب السوق ومن المقرر تقديم السيارة خلال 2020 .

faw t77

تأتي السيارة فاو t77 بمحرك 1200 سي سي تيربو 143 حصان متصل بفتيس أوتوماتيك مذدوج القابض 7 سرعات (دبل كلتش) لزيادة سرعة استجابة النقلات و من حيث الشكل الخارجي تأتي السيارة بتصميم مميز ومختلف وربما ستعطي حيوية لمبيعات فاو في مصر التي تركز على سيارة واحدة في الفترة الأخيرة هي فاو x40 وتحتاج الي انتعاش في ظل المنافسة القوية

faw t77

وتأتي السيارة فاو t77 بطول 4.52 متر وعرض 1.84 متر وارتفاع 1.6 متر وقاعدة عجلات 2.7 متر ، فيما نفت الشركة في مصر أن تكون تفكر في الوقت الحالي في التجميع المحلي في ظل ظروف السوق المصري الصعبة الأخيرة رغم أنها كانت تدرس هذه الفكرة بشكل قوي في السابق لكن في ظل الظروف الراهنة تغير كل شئ
تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور
تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور
تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور
تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور
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تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور

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