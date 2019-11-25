القبض علي أمين شرطة وزوجته الراقصة يستدرجان راغبي السهرات الحمراء في الجيزة

كشفت تحريات مباحث الجيزة التفاصيل الكاملة للكشف عن عصابة تتزعمها راقصة وزوجها أمين شرطة لاحتجاز وسرقة راغبي المتعة الحرام بعد استدراج المتهمة لهم بالاتفاق مع زوجها.



اسفرت تحريات اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء سامح الحميلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهمة تعمل "ريكلام" متزوجة من أمين شرطة من قوة قسم شرطة مصر القديمة وأنهما اتفقا على قيام الزوجة باستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال عملها بالملاهي الليلية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"واتس اب" حيث يقع اختيارهم علي بعض الزبائن ممن يمتلكون مبالغ مالية ضخمة.



وأضافت تحريات العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث الهرم أن المتهم يتفق مع زوجته علي استقبال الضحايا منذ الساعة الثامنة مساء حتي يتمكن من ترك خدمته بحراسة مستشفي قصر العيني والذهاب لها لتنفيذ مخططهما وما أن يصل راغب المتعة لشقة الراقصة في الهرم وتبدأ السهرة الحمراء يحضر إلي الشقة زوجها حاملا "طبنجة لعبة" ويهددها ومن يرافقها بحجة تدنيس شرفه وخيانتها له ويطلب من الشاب ترك متعلقاته وأمواله أو تهديده بالقتل.



تم الكشف عن الجريمة عند مرور دورية أمنية وأبلغهم سكان العقار أنهم سمعوا مشاجرة في الشقة بالطابق الرابع ووجود قوة شرطة بها، انتقل ضابط الدورية الأمنية وباقي القوة للشقة لاستطلاع الأمر وفوجيء أمين الشرطة بهم ما دفعه للقفز من شرفة الطابق الرابع هربا منهم قبل ضبطه إلا أنه سقط دون إصابات فألقت مباحث الهرم القبض عليه وعلى الراقصة وتم اقتيادهما إلي قسم الشرطة رفقة الضحايا لتحرير محضر بالواقعة.



التحريات أضافت أنه أثناء استجواب المتهمين وتحرير المحضر شعر المتهم بحالة إعياء فتم نقله إلي المستشفي لكنه فارق الحياة ورجح الكشف الطبي المبدئي تعرضه لنزيف داخلي نتيجة قفزه من الطابق الرابع أدي لمصرعه.



اعترفت الراقصة المتهمة بارتكابها عدد من الجرائم بعد استقطابها راغبي المتعة الحرام بالاتفاق مع زوجها المتهم المتوفى لسرقة الضحايا، تولت النيابة العامة التحقيق حيث أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة أمين الشرطة المتهم لتحديد أسباب الوفاة.







