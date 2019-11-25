دنيا سمير غانم تهنئ خالد الصاوي بعيد ميلاده

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم الفنان خالد الصاوي بعيد ميلاده الـ56، الموافق اليوم 25 نوفمبر حيث ولد الصاوى بالإسكندرية.



ونشرت دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانت طيب ويارب تفضل تمتعنا با ادوارك وتمثيلك المتميز جدا واحترامك لجمهورك وفنك".



كانت بدايات خالد الصاوى من على المسرح الجامعى واشترك فى تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح كتب وأخرج للمسرح ، فاز بجائزة تيمور للإبداع المسرحى لعامى 1991،1992 عن مسرحيتى حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل.



وينتظر خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى والمقرر عرضه فى إجازة منتصف العام، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.













