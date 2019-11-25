ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دنيا سمير غانم تهنئ خالد الصاوي بعيد ميلاده

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:43 ص
خالد الصاوى
خالد الصاوى
Advertisements
محمد بدران
هنأت الفنانة دنيا سمير غانم الفنان خالد الصاوي بعيد ميلاده الـ56، الموافق اليوم 25 نوفمبر حيث ولد الصاوى بالإسكندرية.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانت طيب ويارب تفضل تمتعنا با ادوارك وتمثيلك المتميز جدا واحترامك لجمهورك وفنك".

كانت بدايات خالد الصاوى من على المسرح الجامعى واشترك فى تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح كتب وأخرج للمسرح ، فاز بجائزة تيمور للإبداع المسرحى لعامى 1991،1992 عن مسرحيتى حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل.

وينتظر خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى والمقرر عرضه فى إجازة منتصف العام، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.






دنيا سمير غانم تهنئ خالد الصاوي بعيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | تامر حسني يرقص مع زوجته على أنغام يا بنت الايه

شاهد.. أحدث ظهور لتامر حسني.. بـ لوك جديد

يستعد لـ عرض الفلوس.. تامر حسني يعيد بث أغنية حكايات الحب عبر انستجرام

لا يفضح العاشق سوى نظرته.. خالد الصاوي في إطلالة جديدة على انستجرام.. شاهد

أفلام فى الطريق إليك .. تامر حسنى ينافس محمد عادل إمام .. رانيا يوسف فى مواجهة حورية فرغلى.. والإعلان عن الموعد النهائي لظهور دماغ شيطان

4 أفلام تحدد عرضها .. فلوس تامر حسني في مواجهة لص بغداد.. دماغ رانيا يوسف تنافس استدعاء حورية فرغلى

ترشيحاتنا

بعد المطالبة بتغييرهم.. محافظ الدقهلية: إيه العيب في كوم اليهود وواعر ؟..فيديو

تحويل الجسم لماكينة حرق بـ 3 مكونات فقط من مطبخك

بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي نجم الأهلي المنتخب الأولمبي

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

AdvertisementS

بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

أمير مرتضى يكشف السبب وراء استبعاد أوباما وجمعة وحامد من مباراة إنبي

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

جيب قصير وجاكت ملون.. كندة علوش تتألق بـ إطلالة أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى بكري يكشف أهم التعديلات القادمة في الدولة..فيديو

مفاجأتان سارتان لـ تركي آل الشيخ.. تفاصيل

اخبار الزمالك اليوم.. إيقاف كهربا.. الغائبون عن قائمة الفريق أمام إنبي.. سبب استبعاد أوباما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد