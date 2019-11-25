ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مبابي الأفضل في العالم.. نجم ريال مدريد: صلاح وماني الأحق بالكرة الذهبية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:34 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
كشف النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني عن الأحق بالفوز بالنسخة الحالية من جائزة الكرة الذهبية، مشيرا إلى أن النجم المصري محمد صلاح هو مرشحه للفوز بها.

وقال هازارد خلال مقابلة مع صحيفة "لي بيرسيان" الفرنسية، قبل مواجهة باريس سان جرمان: "لو الأمر بيديه لم يكن ليمنحها لليونيل ميسي ، فقد كنت ارى ان أحد ثلاثي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك، واحد منهم هو الأحق بها".

وتابع: "إذا كان قد توج ساديو ببطولة أمم أفريقيا لم تكن هناك مناقشة حول أحقيته في التتويج بها، وأيضا صلاح لأنه صديقي".

وعن رغبة الفريق الملكي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، أوضح النجم البلجيكي أن مبابي سيكون أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وأضاف "في سنوات قليلة سيكون مبابي أفضل لاعب في العالم، فهو يتمتع بموهبة كبيرة، وإذا واصل على هذا النحو فسيكون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وعن أزمة زميله كريم بنزيمة مع منتخب فرنسا، تحدث قائلا: "أستطيع الحكم عليه فقط من خلال أدائه وتصرفاته، وما غير ذلك فهي مشكلة الفرنسيين ، ولكن ليس من الطبيعي استبعاد بنزيمة لأنه أفضل مهاجم في الوقت الحالي، فهو يسجل ويلعب في أفضل نادي في العالم، فرنسا قوية دون كريم، ولكن برفقته ستكون أكثر قوة".

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لاستضافة باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

لاعب ريال مدريد يخضع للحجامة بسبب آلام الظهر.. صور

ريال مدريد يغري باريس سان جيرمان بـ 400 مليون يورو من أجل مبابي

بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي بسبب تصريحاته ضده

بالأرقام.. ماذا قدم كريم بنزيما مع ريال مدريد في 2019؟

قدم موسما استثنائيا.. إيدين هازارد: محمد صلاح الأحق بالكرة الذهبية

ترشيحاتنا

بعد اعترافها بخيانة الفيشاوي لها.. سمية الألفي مطلوبة على جوجل

أغضب المشاهدين.. مرقس عادل يكشف عن أغرب مشهد في حواديت الشانزليزيه

أكل الوحوش.. هذا ما يتناوله أضخم رجل في العالم

موجز السوشيال | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | ورد فعل غريب للجمهور على إطلالة هنا الزاهد

لما تهبد الهبدة وتصدقها.. أحمد رأفت يحرج هنا الزاهد.. شاهد سخريتها من نفسها

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

AdvertisementS

بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

اخبار الزمالك اليوم.. إيقاف كهربا.. الغائبون عن قائمة الفريق أمام إنبي.. سبب استبعاد أوباما

مفاجأتان سارتان لـ تركي آل الشيخ.. تفاصيل

موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي نجم الأهلي المنتخب الأولمبي

اخبار النادي الاهلي.. بيع عمار حمدي والتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي.. وكواليس تهنئة الخطيب لـ الهلال

اخبار الرياضة .. تفاصيل حول إيقاف كهربا واللاعب يرد.. موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي

احتراف مهاجم الزمالك.. قائد المنتخب السابق يتحدث عن مستقبل رمضان صبحي وأكرم توفيق

رحيل حسام البدري .. أحمد حسن: عاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز

تعليق غريب من أحمد حسن بعد دخول لاعبي المنتخب الأولمبي بقناع لاكاسا دي بابل

حدث تاريخي في انتظار العرب بكأس العالم للأندية .. اعرف التفاصيل

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مباراة إنبي.. اعرف السبب

الأهلي والجونة - الزمالك وإنبي .. موعد مباريات اليوم في مصر والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد