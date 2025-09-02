رئيس الوزراء يوجه اللجنة الطبية العليا بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمُختلف المحافظات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وحِرصها الواضح على رصد الاستغاثات الطبية والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة، موجهًا باستمرار دور اللجنة المهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مُختلف المحافظات، وتطوير أدائها بشكلٍ مستمر.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1065 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم التعامل معها وفقًا لظروف كل حالة.

وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل العاجل مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 159 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة، خلال الشهر أيضًا، على توفير الإجراءات الطبية لـ 42 حالة للعلاج بالجاما نايف، إضافةً إلى إصدار 35 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا بأنه تم إصدار عدد 38 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 98 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر أغسطس.

وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة، أفاد رئيس اللجنة بأنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 44 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها خلال أغسطس الماضي، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3461 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.