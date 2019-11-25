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فن

حسين الجسمي يشعل الرياض بـ تريو غنائي مع أصيل أبو بكر وبلقيس

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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قسم الفن
أحيا الفنان حسين الجسمي، حفلا في مركز فهد الثقافي في مدينة الرياض ضمن حفلات موسم الرياض 2019.

وبعد أن اعتلى خشبة المسرح وقدم أغنيتين، شارك مع الفنانين أصيل أبو بكر وبلقيس أحمد، وقدموا معا "تريو" أغنية الفنان الراحل أبو بكر سالم "يا زارعين العنب" حملت تنوعًا في الأداء والأصوات الجميلة لمقاطع الأغنية برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

واستمر الجسمي في ختام السهرة الغنائية الاستثنائية عبر مجموعة أخرى من أغنياته التي طلبها وتنوع بها مع الجمهور، متنقلًا عبر ألوان موسيقية عربية نجح بها بين جمهور الوطن العربي من أغنياته الإماراتية والسعودية والخليجية والعربية.

وأكمل النجم حسين الجسمي فقرته الختامية على آلة البيانو وسط سلطنة طربية كبيرة، مغنيًا وعازفًا أغنيات متعددة وسط تفاعل الجمهور.

وأعرب الجسمي عن شكره للهيئة العامة للترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ على ما يبذلوه من أعمال ونشاطات تتوّجت بالنجاحات، وحملت الكثير من المفاجآت الفخمة كما وصفها، الى جانب ذلك وجهه شكره الى عملية تنظيم الحفل تحت إدارة شركة روتانا، مؤكدًا شكره للجمهور السعودي.
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