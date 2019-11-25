دراسة: الحرمان من النوم يؤثر سلبا ثلاثة أضعاف على الاهتمام

حذر باحثون من أن قلة النوم قد تؤدي لارتكاب أخطاء بعضها مكلف للغاية. وشددت الأبحاث الحديثة على أن النوم الجيد ليلا هو المفتاح للحفاظ على الصحة البدنية والمعرفية، حيث أن جسم الإنسان يعرف ذلك غريزيا.



وقال الباحثون في جامعة "ميتشيجان" الأمريكية، إنهم قاموا بتغطية الدراسات التي تبين أن النوم يحمي صحة الأوعية الدموية، ويساعد فى الحفاظ على صحة الدماغ، وربما يعطى استجابة مناعية معززة، على العكس، قد تؤدى قلة النوم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والإسهام في الاكتئاب، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر.



وحذر بعض الباحثين من أن عدم النوم يمكن أن يؤثر على جوانب الذاكرة والإدراك البصري لدرجة أن القيادة بعد ليلة بلا نوم يمكن أن تكون خطيرة مثل القيادة في حالة سكر.



وأجرى باحثون من مختبر النوم والتعلم التابع لجامعة ولاية ميشيغان في إيست لانسنج مزيدًا من الأبحاث حول النوم والانتباه والأداء المعرفي العالي المستوى، وتبين أن انعدام النوم له تأثير مهم، ليس فقط على مدى القدرة على الحفاظ على التركيز، ولكن أيضًا على مدى القدرة على اتباع الإجراءات المعقدة.





