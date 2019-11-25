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توك شو

البيئة: المساحات الخضراء أمر حتمي وليست رفاهية .. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
المساحات الخضراء
المساحات الخضراء
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قسم التوك شو
قال محمد معتمد ، معاون وزير البيئة للرصد والتقييم إن الأشجار والمساحات الخضراء ضروره لانها اصبحت امرا حتميا فى مصر وليست رفاهية.

وأضاف محمد معتمد فى حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " أن المساحات الخضراء تمثل الرئة التي تعمل على سحب ثانى اكيد الكربون ومنح الانسان الاكسجين.

واشار معاون وزير البيئة للرصد والتقييم الى أن المعدلات العالمية للمساحات الخضراء كمنتج اكسجينى لنصيب الفرد تتمثل فى 15 مترا مربعا أكبر، لافتا إلى أن نصيب الفرد فى مصر يتمثل 1.2 متر مربع للفرد نظرًا للزحف العمراني والكثافة السكانية والأماكن العشوائية غير المخططه.

وتابع معاون وزير البيئة للرصد والتقييم أن وزارة البيئة تعمل فى خطوات مرتبه بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الإسكان لزراعة الأشجار و تشجير المناطق الأكثر تلوثا للمساعدة على تقليل معدلات التلوث فى الهواء والاحتباس الحراري.

وأكد معاون وزير البيئة للرصد والتقييم أن وزارة البيئة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قررت التعاون مع العديد من الوزارات المعنية لزراعة مليون شجرة ومليون و 2700 فدان حدائق ومساحات خضراء كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الحملة لها هدفان، الهدف الأول منها التشجير والمساحات الخضراء على مستوى العموم ، والهدف الآخر استعادة الأشجار التي يتم قطعها للتنميه العمرانيه والطرق وغيرها .
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