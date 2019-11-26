كيف تخرج الروح من الجسد.. فيديو

الروح تخرج من الإنسان عند نومه وعند موته ولكن الكيفية تختلف، ففي الموت تخرج بشكل كامل وتام فلا يقدر الإنسان على الحركة ولا التنفس، وخروجها حال النوم يعبر عنه مجازا بالخروج الجزئي فيتنفس الإنسان وقد يتكلم أو يتحرك.
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الروح هي أمر من أمر الله لا يراها الإنسان ولا يلاحظها فخروجها يكون بيكيفية لا يعلمها إلا الله
كيفية خروج الروح من الجسد
هناك علاقة مابين الروح والجسد وحينما يأتى أمر الله بخروج الروح من الجسد يكون بها ألم شديد لصاحب الجسد وحينما يشتد هذا الألم يشعر الإنسان بسكرات الموت ووقتها يكون هناك حاجز بين العقل والجسد ويتهيأ له أشياء غير التى فى الواقع، منوها أن خروج الروح من الجسد يشبه دخول سيخ من النار فى قطع من الصوف وخروجه منها وهنا ينتزع السيخ بسبب سخونته أجزاء من القطعة الصوفية وهذا يعنى عشق الروح للجسد.
سبب خروج الروح من القدم أولا
الله سبحانه وتعالى عندما يأمر ملك الموت بنزع روح إنسان، فإن القدم هي أول ما يُنزع منه الروح، ورحمة الله تعالى هي سبب ذلك، وعندما تدب الروح في الجسد تبدأ من القدم حتى تصل إلى الرأس، وكذلك الحال عند نزع الروح، فأول ما تُنزع من القدم، حيث إنها حين تُنزع من القدم لا يتمكن الإنسان من الجري والهرب.
ولو نُزعت الروح من الرأس أولًا لجرى الإنسان، وصار عرضة أن يصيب نفسه بأذى أو ضرر بأي وسيلة، من هنا كانت رحمة الله تعالى به.
السكرات
السكرات جمع سكرة وهى فى معاجم اللغة العربية بمعنى حالة تعارض مابين الإنسان وبين عقله وهى عدم إحكام سلطة العقل على جسده.
والسكرة تطلق على الذى يشرب الخمر حتى يسكر، وتطلق على الحالة التى تحيط بالإنسان حينما يقع فى الحب الشديد، ويطلق كذلك على حالة الغضب التى يفقد الإنسان بها إدراكه.
اقرأ أيضا : أمين الفتوى يشرح كيفية خروج الروح من الجسد
الروح هي أمر من أمر الله لا يراها الإنسان ولا يلاحظها فخروجها يكون بيكيفية لا يعلمها إلا الله
كيفية خروج الروح من الجسد
هناك علاقة مابين الروح والجسد وحينما يأتى أمر الله بخروج الروح من الجسد يكون بها ألم شديد لصاحب الجسد وحينما يشتد هذا الألم يشعر الإنسان بسكرات الموت ووقتها يكون هناك حاجز بين العقل والجسد ويتهيأ له أشياء غير التى فى الواقع، منوها أن خروج الروح من الجسد يشبه دخول سيخ من النار فى قطع من الصوف وخروجه منها وهنا ينتزع السيخ بسبب سخونته أجزاء من القطعة الصوفية وهذا يعنى عشق الروح للجسد.
سبب خروج الروح من القدم أولا
الله سبحانه وتعالى عندما يأمر ملك الموت بنزع روح إنسان، فإن القدم هي أول ما يُنزع منه الروح، ورحمة الله تعالى هي سبب ذلك، وعندما تدب الروح في الجسد تبدأ من القدم حتى تصل إلى الرأس، وكذلك الحال عند نزع الروح، فأول ما تُنزع من القدم، حيث إنها حين تُنزع من القدم لا يتمكن الإنسان من الجري والهرب.
ولو نُزعت الروح من الرأس أولًا لجرى الإنسان، وصار عرضة أن يصيب نفسه بأذى أو ضرر بأي وسيلة، من هنا كانت رحمة الله تعالى به.
السكرات
السكرات جمع سكرة وهى فى معاجم اللغة العربية بمعنى حالة تعارض مابين الإنسان وبين عقله وهى عدم إحكام سلطة العقل على جسده.
والسكرة تطلق على الذى يشرب الخمر حتى يسكر، وتطلق على الحالة التى تحيط بالإنسان حينما يقع فى الحب الشديد، ويطلق كذلك على حالة الغضب التى يفقد الإنسان بها إدراكه.