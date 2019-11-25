إنبي يلدغ الزمالك بهدف فى الثانية 23

أحرز محمد بسيوني الهدف الأول لفريقه إنبي فى شباك الزمالك ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وجاء هدف إنبي فى الثانية 23 عن طريق بسيوني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



ويفقد الزمالك في مواجهة اليوم العديد من الأسماء المهمة من اللاعبين وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط المخضرم والذى يغيب نتيجة شعوره بحالة من الإجهاد العضلي وحاجته إلى راحة تامة تمتد إلى عدة أيام.



وكذلك الحال بالنسبة لـ عبدالله جمعة الظهير الأيسر الأساسي ، كما يفقد الزمالك جهود نجمه يوسف أوباما بعد إصابته بكدمة قوية فى الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفراعنة .



كما يغيب التونسي فرجانى ساسى لاعب الوسط عن مواجهة الزمالك وإنبي اليوم بسبب إيقافه لمدة مباراة واحدة بعد تعرضه للطرد فى المباراة الماضية للزمالك أمام المقاولون العرب ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ المغربي أشرف بن شرقي .

