ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنبي يلدغ الزمالك بهدف فى الثانية 23

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:41 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
Advertisements
حسن العمدة
أحرز محمد بسيوني الهدف الأول لفريقه إنبي فى شباك الزمالك ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف إنبي فى الثانية 23 عن طريق بسيوني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

ويفقد الزمالك في مواجهة اليوم العديد من الأسماء المهمة من اللاعبين وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط المخضرم والذى يغيب نتيجة شعوره بحالة من الإجهاد العضلي وحاجته إلى راحة تامة تمتد إلى عدة أيام.

وكذلك الحال بالنسبة لـ عبدالله جمعة الظهير الأيسر الأساسي ، كما يفقد الزمالك جهود نجمه يوسف أوباما بعد إصابته بكدمة قوية فى الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفراعنة .

كما يغيب التونسي فرجانى ساسى لاعب الوسط عن مواجهة الزمالك وإنبي اليوم بسبب إيقافه لمدة مباراة واحدة بعد تعرضه للطرد فى المباراة الماضية للزمالك أمام المقاولون العرب ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ المغربي أشرف بن شرقي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب تونس يكشف حجم إصابة فرجاني ساسي

بعد الإصابة.. موقف فرجاني ساسي من المشاركة مع الزمالك أمام إنبي

بالأسماء | الغائبون عن قائمة الزمالك أمام إنبى وسبب وراء ذلك

الزمالك يواجه إنبي في الدوري الممتاز وعينه على الصدارة

5 أسماء قوية.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة إنبي بالدوري اليوم

مواعيد مباراتي الأهلى والجونة والزمالك مع إنبي اليوم والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

1300 دولار.. سعر فستان سيلينا جوميز في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية

هل يظهر كهربا فى التتش قريبا.. صورة جديدة تثير تكهنات علاقته بالاهلي

ذكر ولا أنثى؟ | أحمد فهمي يلعب كرة مع كلبه.. والجمهور يسأل عن نوعه | شاهد

أم مختلة تغرق طفليها التوأم وتلوم زوجها على ذلك .. صور

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

الدوري المصري| الأهلي يضرب الجونة بثنائية سليمان فى الشوط الأول.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تقاليع الموضة.. مغنية شهيرة تظهر بشعر بنفسجي في حفل بأمريكا

عاشق للظهور بإطلالات نسائية | شاهد.. ممثل شهير يرتدي فستانا بحفل للموسيقى

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى