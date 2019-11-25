بالدراجات النارية.. أنصار حزب الله وأمل يهاجمون المتظاهرين في بيروت| فيديو

اقتحم مناصرو حزب الله اللبناني وحركة أمل ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت بواسطة الدراجات النارية.وبحسب ما ذكرته قناة "الحدث"، هتف انصار حزب الله وحركة أمل لتكرار "7 أيار"، أي عندما اجتاحوا العاصمة بيروت.وأظهرت مقاطع الفيديو هجوم عناصر حزب الله وامل على المحتجين في بيروت.ومن جانبه دعا مجلس الأمن الدولي، الاثنين، في بيان إلى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات" في لبنان بعد هجمات لأنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية الليلة الماضية.وأضافت القناة أن عددا من المتظاهرين تجمعوا في لبنان، مساء الاثنين، على طريق القصر الجمهوري في بعبدان للمطالبة بتسريع تكليف وترشيح رئيس نزيه للحكومة اللبنانية المقبلة، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.وقطع المتظاهرون اليوم طرقات في بيروت، والبقاع وصيدا لكن الجيش اللبناني عمد إلى فتحها مجددًا.وتابعت أن الدعوات للإضراب العام شهدت استجابة في بعض المدن اللبنانية، وعلى رأسها صيدا وطرابلس، فيما فتحت بعض المصارف والمدارس أبوابها في العاصمة بيروت.