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رياضة

وزير الخارجية| خالد مرتجي تميمة المهمات الصعبة في النادي الأهلي.. صور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:00 م
صدى البلد
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نور عادل
يعيش فريق الكرة بالنادي الأهلي بالوقت الحالي فترة من الانتعاش والنجاح الباهر وذلك بفضل النتائج المتميزة التي يحققها خلال الأونة الأخيرة علاوة على الأداء المتميز الذي يقدمه الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الحالي.

وعلى الرغم من أن الجميع كان يهاجم رينيه فايلر عندما تعاقد معه النادي الأهلي، مدعين أنه صاحب سيرة ذاتية ضعيفة وأنه لا يصلح أن يكون المدير الفني للنادي الأهلي وأن اسمه أقل بكثير من أن يرتبط بالقلعة الحمراء، إلا أنه يوجد من كان يقف خلف المدير الفني السويسري يدعمه ويسانده بقوة بجانب مجلس الإدارة.

خالد مرتجي، وزير خارجية النادي الأهلي، وكلمة السر في التعاقد مع رينيه فايلر ورجل المهام الصعبة التي نسردها على النحو التالي:

**مانويل جوزيه
منذ اعوام كثيرة، كان خالد مرتجي ضمن احد اسباب التعاقد مع البرتغالي مانويل جوزيه، وأحد أسباب مجيء المدرب البرتغالي الي القاهرة لإتمام التعاقد مع النادي الأهلي.

وفي بداية المفاوضات من جانب النادي الأهلي كان خالد مرتجي هو الشخص الوحيد وراء ترشيحه لتدريب النادي الأهلي في أول ولايته، كما ان خالد مرتجي كان ضمن أكثر الداعمين لمانويل جوزيه عقب مجيئه إلى النادي الأهلي في ولايته الثالثة عام 2011، وذلك حينما خرج من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، وقال حينها بشكل صريح :" هدف التعاقد مع جوزيه هو بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات في المستقبل" وهو ما يدل على رؤيته المستقبلية.

** رينيه فايلر
وبعد سنوات عديدة عاد من جديد خالد مرتجي من أجل اهداء النادي الأهلي هدية جديدة متمثلة في المدير الفني رينيه فايلر، حيث كان خالد مرتجي وزير خارجية النادي الأهلي على رأس وفد النادي الأهلي الذي خرج الي اوروبا من اجل التعاقد مع مدير فني جديد عقب رحيل مارتن لاسارتي.

ونجح خالد مرتجي في مهمته التي وكلت إليه، وتعاقد الأهلي مع فايلر، وعلى الرغم من ان الجميع عند التعاقد معه كان يهاجم المدير الفني السويسري وادارة الفريق الأحمر بشدة، الا ان الجميع بالوقت الحالي يتغنى بأداء النادي الأهلي ونتائجه تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

**رمضان صبحي
أحد مهام خالد مرتجي التي نجح فيها بامتياز، هو تجديد اعارة رمضان صبحي في بداية الموسم الجاري، وهذا ما يجني النادي الأهلي ثماره بالوقت الحالي ومنتخب مصر ايضًا حيث عاد رمضان صبحي للتألق من جديد مع النادي الأهلي ومنتخب مصر تحت 23 عاما وساهم في تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو والتتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وذلك بالاضافة الى الاداء المتميز الذي يقدمه رمضان صبحي مع النادي الأهلي الموسم الحالي ومن قبله مباريات الموسم الماضي، التي قاد الأهلي في الفوز بها في الأوقات الصعبة التي مر بها الفريق الأحمر.

**مفاجأة جديدة للجماهير
ويعكف بالوقت الحالي خالد مرتجي على مفاجأة جديدة للجماهير الحمراء سيهديها إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تكون إحدى المفاجآت والهدايا الجديدة لوزير الخارجية إلى النادي الأهلي وجماهيره.
خالد مرتجي مع مانويل جوزية خالد مرتجي مع مانويل جوزية
خالد مرتجي مع رينيه فايلر خالد مرتجي مع رينيه فايلر
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