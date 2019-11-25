أوهام ميتشو تثير غضب جماهير الزمالك| وتمسك الرئيس يزيد الاشتعال

تمكن فريق إنبي من تحقيق فوز ثمين على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



غضب جماهير نادي الزمالك

وخرجت جماهير نادي الزمالك معبرة عن غضبها الشديد تجاه رئيس نادي الزمالك والمدير الفني الصربي ميشو الذي لم يتمكن من تقديم أي مباريات فنية وتكتيكية مع الفريق حتى الآن .



وعلى الرغم من توقف الدوري المصري ما يقرب من "40" يوميا "، بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية تحت "23" عاما على الأراضي المصرية والتي توج بها المنتخب الأولمبي المصري إلا أن الصربي ميتشو لم يستطيع تقديم أي شيء جديد مع لاعبي الفريق، ولم يتمكن حتى الآن من توظيف اللاعبين بطريقة صحيحة.



ميتشو لم يتفاهم اللاعبين

وخرج من قبل أحد مسئولي القلعة البيضاء ليعلن عدم تفاهم الصربي ميتشو مع لاعبي الإفريقي وذلك قبل توقف الدوري وعقب انطلاق البطولة رفض الصربي ميتشو مغادرة البلاد لقضاء عطلته مع أسرته في صربيا للتفاهم طريقة اللاعبين بطريقة صحيحة ويتلاشى الأخطاء المستمرة معه حتى تلك اللحظة .



ميتشو يبهر ويوهم الجماهير

عقب تولي الصربي ميتشو قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أبهر الصربي جماهير القلعة البيضاء فور تلقيه نتائج مبهرة وتحقيق لقب كأس مصر عقب التغلب على منافسة بيراميدز بثلاثية نظيفة لتطمئن قلوب الجماهير تجاه التفكير التكتيكي الذي يخوض بها المباراة ولكنه لم يستمر في ذلك فيعود سريعا لتلقي هزائم متتالية دون وجود مبرر واضح .



وتسود حالة من الغضب الشديد من قبل جماهير نادي الزمالك تجاه رئيس القلعة البيضاء لتمسكه باستمرار الصربي ميتشو على الرغم من تلقي الهزائم المتتالية وعدم قدرته على فهم اللاعبين حتى الآن .

