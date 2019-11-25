كرم جبر: 2000 جنيه حد أدنى لأجور الصحفيين.. فيديو

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك حد أدنى لأجور الصحفيين 2000 جنيه في كل المؤسسات الصحفية القومية.



وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم حساب الحد الأدنى للأجور من شامل الأجر وليس الأجر الأساسي وفقا لنص القانون.



وتابع كرم جبر:" المنصة الرقمية بالأهرام سوف توفر مصدر دخل كبير بسبب الإعلانات التي توضع عليها".



وأكمل كرم جبر:" بعد إطلاق بوابة الأهرام الرقمية سيكون عليها 18 مليون متابع، والأهرام كان بها 30 بوابة وتم إغلاقها جميعا بعد اختراق الإخوان للمؤسسة، وسيتم صب محتوى تلك البوابات في البوابة الرقمية".



وأكد كرم جبر، إننا تلقينا توجيهات رئاسية في خطابات مكتوبة بضرورة الاهتمام بالإعلام والتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والاهتمام بالثورة الرقمية وإنشاء مواقع وبوابات ومنصات.