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رياضة

نجم الزمالك السابق: أيام ميتشو داخل الزمالك معدودة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:05 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قال أحمد صالح ، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الإعلاميين أن ميشتو المدير الفني لفريق الزمالك باتت أيامه معدودة بعد خسارة اليوم أما فريق إنبي بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز .

وأضاف صالح في تصريحات تلفزيونية مع برنامج المستطيل الأخضر الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الجواد عبر قناة الحدث اليوم أن اداء ميشتو لم يكن على المستوى المطلوب مؤكدا أن الزمالك يستيطع أن يفوز عل ىأي فريق في إفريقيا مهما كان ولكن بشرط وجود روح ووجود مدير فني يعي قيمة الزمالك الكبيرة.

وأكد أن المهمة صعبة جدا على الزمالك أمام مازيمبي بعد أيام قليلة فى بطولة دوري أبطال إفريقيا خصوصا وأن الفريق قاد من خسارة أمام إنبي .

واضاف أنه يستعد حاليا مع فريق الإعلاميين لمباريات الدوري وأنه لم يفكر حتى الأن في مواجهته بدور ال32 ببطولة كأس مصر أمام الإسماعيلي مؤكدا أن إدارة الفريق توفر له كافة الإمكانيات للنجاح وسيحاول في الفترة القادمة أن يقدم كل ما فى إستطاعته لكي يظهر بمستوى يليق بأسم الإعلاميين.
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