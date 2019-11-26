في ذكرى رحيل عامر منيب.. ماذا قالت ابنته بعد 8 سنوات من وفاته

يصادف اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان عامر منيب، حيث توفي في مثل هذا اليوم من العام 2011 عن عمر يناهز الـ 48 عاما، بعد معاناة مع سرطان القولون.



وقبل أشهر قليلة، أثارت "مريم عامر منيب"، الابنة الكبرى للفنان الراحل، الجدل، بعدما نشرت صورة لها عبر فيس بوك، معلنة عن تخرجها من الجامعة، ووجهت رسالة إلى روح والدها الراحل.



وظهرت مريم عامر منيب، في الصورة، ترتدي زي التخرج، وتحتفل بهذه المناسبة في جو من البهجة، وعلقت: "بابا.. أنا اتخرجت".



يذكر أن مريم عامر منيب، كانت شديدة التعلق بوالدها قبل أن يغيبه الموت، وقالت مسبقًا في لقاء عبر قناة dmc الفضائية: إنها لم تستوعب فكرة وفاته.



وأشارت مريم عامر منيب، إلى أن والدها هو الرجل رقم واحد في حياتها، على الرغم من عدم وجوده معها.