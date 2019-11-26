القلب والسمع.. 5 مضاعفات خطيرة تحدث عند الإصابة بمتلازمة ستكلر

تعرف متلازمة ستكلر بأنها أحد الأمراض التي يرجع سبب الإصابة بها إلى الاضطراب الوراثي، ويمكن أن يسبب مشاكل حادة في الرؤية، والسمع، والمفاصل، وعادة ما يتم تشخيص متلازمة ستكلر، المعروفة أيضًا باعتلال المفاصل والعين الوراثي في مرحلة الرضاعة أو الطفولة.





وغالبًا ما يكون للأفراد المصابين بـ متلازمة ستكلر ملامح وجه مميزة، كعيون بارزة، وأنف صغير، مع مظهر وجهي محدب وذقن صغيرة، وغالبًا ما يولدون بفتحة في سقف الفم والمعروفة باسم الـ (حنك مشقوق).





مضاعفات الإصابة بـ متلازمة ستكلر





ومن المرجح أن يولد طفلك مصابًا بـ متلازمة ستكلر إذا كان الوالدان يعانيان من الاضطراب، حيث أن الوراثة هي التي تسيطر بشكل كبير على هذا المرض.مضاعفات خطيرة تزيد من فرصة الإصابة بـ متلازمة ستكلر، تتضمن بعض المضاعفات المحتملة للإصابة بـ متلازمة ستكلر ما يلي:





1- صعوبة في التنفس أو الرضاعة:

يمكن أن تحدث صعوبات التنفس أو الرضاعة لدى الأطفال الذين ولدوا فتحة في سقف الحلق (حنك مشقوق)، وفك سفلي صغير.





2- العمى:

ويمكن أن يحدث العمى إذا لم يتم تصحيح انفصال الشبكية على الفور.





3- التهابات الأذن:

الأطفال الذين يعانون من تشوهات في بنية الوجه مرتبطة بمتلازمة ستيكلر يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات في الأذن عن الأطفال الذين يتمتعون بسمات وجه طبيعية.





3- فقدان السمع:

يمكن أن يزيد فقدان السمع سوءًا مع الوقت، كما أن نسبة صغيرة من الأشخاص المصابين بمتلازمة ستيكلر يصبحون صُمّا بشكل كامل في النهاية.





4- مشاكل القلب:

ويزيد خطر الإصابة بمشكلات صمام القلب لدى بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة ستكلر.





5- مشكلات الأسنان: