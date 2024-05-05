لاعبة طائرة الزمالك: أهدى بطولة إفريقيا لعائلتي

أعربت دانا شوقي لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادتها بحصد الأبيض للقب ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، بجانب حصدها لجائزة أفضل معدة بالبطولة.

وفاز فريق طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية.

وقالت "دانا"، إنها سعيدة للغاية لكونها أحد أفراد فريق الزمالك، على الرغم من أن هذا الموسم هو الثاني لها مع الفريق، ألا أنها تشعر بالانسجام مع جميع اللاعبات، واصبحوا كلهم على قلب رجلاً واحد.

وتابعت، أنها تهدي لقب بطولة أفريقيا، وجائزة أفضل معده في البطولة، إلى عائلتها، واللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجماهير الزمالك العظيمة.