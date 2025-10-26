قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص
آي صاغة: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية
مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري
تصرف مشين.. هآرتس: جيش الاحتلال يحول أطراف غزة إلى مكب للنفايات
حكم قول "خد الشر وراح" .. دار الإفتاء توضح
وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

تنطلق اليوم الأحد الموافق 26/10/2025 فعاليات تدريب الباحثين الميدانيين استعدادًا لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026 ( EFHS ) في الفترة من 26 أكتوبر حتى 30 نوفمبر ، وذلك بمدينة مبارك التعليمية بالسادس من أكتوبر.

يشهد فعاليات افتتاح البرنامج التدريبى  كل من اللواء  أكرم الجوهرى ـ نائب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، الدكتور حسين عبد العزيز ـ مستشار رئيس الجهاز والمشرف العام على المسح ، الدكتورة فاطمة الزناتى ـ مستشار المسح ، وعدد من قيادات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

يأتي هذا التدريب في إطار استعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026، ويهدف إلى تأهيل الباحثين الميدانيين وتنمية مهارتهم الفنية في جمع البيانات ، بما يضمن دقة وجودة المعلومات المستخلصة من الميدان.

 كما يهدف إلى تعزيز قدراتهم على تطبيق أدوات المسح وفقٌا لأعلى المعايير الإحصائية ، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم رسم السياسات الصحية والسكانية وتحسين مستوى المعيشة.

يتناول البرنامج التدريبي التعريف بالمسح الصحى للأسرة المصرية ، كيفية تصميم المسوح وأنواع الأسئلة ، كيفية التقصى عن العمر وتعريف الأسرة المعيشية ، كيفية استيفاء جدول الأسر المعيشية.

يذكر أن المسح الصحى للأسرة المصرية يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة المصرية بما في ذلك الصحة والسكان والتعليم ودور المرأة في سوق العمل ، حيث يشكل المسح نقطة تحول في النظرة إلى قضايا السكان حيث يوجه الاهتمام نحو تحسين الخصائص السكانية مثل التعليم والصحة والوعى المجتمعى بدلاً من التركيز فقط على خفض معدلات المواليد ، وهو ما يعكس تغييرًا جوهريًا في سياسات تنمية الأسرة المصرية .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اخبار مصر مال واعمال مسخ المرأة المصرية الأسرة المصرية السياسات الصحية والسكانية

