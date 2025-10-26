الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية

تنطلق اليوم الأحد الموافق 26/10/2025 فعاليات تدريب الباحثين الميدانيين استعدادًا لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026 ( EFHS ) في الفترة من 26 أكتوبر حتى 30 نوفمبر ، وذلك بمدينة مبارك التعليمية بالسادس من أكتوبر.

يشهد فعاليات افتتاح البرنامج التدريبى كل من اللواء أكرم الجوهرى ـ نائب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، الدكتور حسين عبد العزيز ـ مستشار رئيس الجهاز والمشرف العام على المسح ، الدكتورة فاطمة الزناتى ـ مستشار المسح ، وعدد من قيادات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

يأتي هذا التدريب في إطار استعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026، ويهدف إلى تأهيل الباحثين الميدانيين وتنمية مهارتهم الفنية في جمع البيانات ، بما يضمن دقة وجودة المعلومات المستخلصة من الميدان.

كما يهدف إلى تعزيز قدراتهم على تطبيق أدوات المسح وفقٌا لأعلى المعايير الإحصائية ، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم رسم السياسات الصحية والسكانية وتحسين مستوى المعيشة.

يتناول البرنامج التدريبي التعريف بالمسح الصحى للأسرة المصرية ، كيفية تصميم المسوح وأنواع الأسئلة ، كيفية التقصى عن العمر وتعريف الأسرة المعيشية ، كيفية استيفاء جدول الأسر المعيشية.

يذكر أن المسح الصحى للأسرة المصرية يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة المصرية بما في ذلك الصحة والسكان والتعليم ودور المرأة في سوق العمل ، حيث يشكل المسح نقطة تحول في النظرة إلى قضايا السكان حيث يوجه الاهتمام نحو تحسين الخصائص السكانية مثل التعليم والصحة والوعى المجتمعى بدلاً من التركيز فقط على خفض معدلات المواليد ، وهو ما يعكس تغييرًا جوهريًا في سياسات تنمية الأسرة المصرية .