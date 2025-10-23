قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

2.7 % زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2023 - 2024

الجهاز المركزي والتعبئة العامة
الجهاز المركزي والتعبئة العامة
آية الجارحي

  أصـدر الجـهاز المركزي للتعبـئة العامة والإحـصاء الـيوم الخميس الموافق 23 / 10 / 2025 الـنـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النباتي عام 2023 / 2024 ومن أهم المؤشرات:

- بـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 17.0مليـون فدان عام 2023 / 2024 مقـــابـــل 16.8 مليــــون فــــدان عــــام 2022 / 2023 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.1٪.

- بلـــغ إجمـالى المسـاحــة المنــزرعة 10.1 مليــون فــدان عام 2023 / 2024 مقـابل 9.8 مليـــون فـدان عام 2022 / 2023 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.7 ٪.

- بلغــت مســـاحة محصـــول القمــح 3.3 مليــون فـــدان عام 2023 /2024 مقابل 3.2 مليون فدان عـام 2022 / 2023 بزيادة بلـــغت نسبـتـــه 2.4٪ وبلغـت كمـيـــة الإنتـاج 9.4 مليــون طـن عـام 2023 / 2024 مقابـــل 9.1 مليـــون طـن عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبـته 4.1٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة.

- بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.3 مليـــون فـــدان عام 2023 / 2024 مقابل 1.6 مليـون فدان عـــام 2022 / 2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 21.5٪ وبلغــت كميـــة الإنتـــاج 5.0 مليـون طـن عـام 2023 / 2024 مقـابــل 6.2 مليــون طـن عـام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 19.5٪ ويرجع ذلك لانخفاض المساحة المنزرعة.  

- بلغـت مسـاحة محصـول الطماطم 414.1 ألف فدان عـام 2023 / 2024 مقــابـــل 394.8 ألـف فــدان عــام 2022/ 2023 بزيــادة بلغـــت نسبـتـــها 4.9٪ وبلغـــت كمـيــة الإنتــــاج 7.0 مليــون طن عام 2023/ 2024 مقابـل 7.1 مليون طــــن عام 2022/2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 2.0٪ ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض إنتاجية الفدان. 

- بلغت مســـاحة محصول البطاطـس 711.8 ألف فــدان عــام 2023/2024 مقـابــل 649.0 ألــف فــدان عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغـت نسبـتـهــا 9.7 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 9.6 مليــون طن عــام 2022 / 2023 مقــابل 8.6 مليــون طــن عام 2022 / 2023 بزيادة بلغت بنسبتها 11.6٪.

- - بلغت المســاحة الكليـة لمحصــول البرتقــال 347.3 ألف فدان عـام 2023/2024 مقابــل 350.3 الـف فـدان عـام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 0.8٪ وبلغـت كميـة الإنتـاج 3.3 مليون طـن عام 2023/ 2024 مقابـل 3.5 مليـــون طـن عـــام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 5.0٪.

  - بلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 78.6 ألـف فــدان عـام 2023/2024 مقابـل 77.3 ألــف فـدان عــــام 2022/ 2023 بزيادة بلغــت نسبـتها 1.7٪ وبلغت كميـــة الإنتـــاج 1.35 مليـــون طـن عام 2023 / 2024 مقـابل 1.36 مليـون طـن عام 2022 / 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 0.3٪.

إحصاء ارقام تنمية

تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
درة
