2.7 % زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2023 - 2024

أصـدر الجـهاز المركزي للتعبـئة العامة والإحـصاء الـيوم الخميس الموافق 23 / 10 / 2025 الـنـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النباتي عام 2023 / 2024 ومن أهم المؤشرات:

- بـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 17.0مليـون فدان عام 2023 / 2024 مقـــابـــل 16.8 مليــــون فــــدان عــــام 2022 / 2023 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.1٪.

- بلـــغ إجمـالى المسـاحــة المنــزرعة 10.1 مليــون فــدان عام 2023 / 2024 مقـابل 9.8 مليـــون فـدان عام 2022 / 2023 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.7 ٪.

- بلغــت مســـاحة محصـــول القمــح 3.3 مليــون فـــدان عام 2023 /2024 مقابل 3.2 مليون فدان عـام 2022 / 2023 بزيادة بلـــغت نسبـتـــه 2.4٪ وبلغـت كمـيـــة الإنتـاج 9.4 مليــون طـن عـام 2023 / 2024 مقابـــل 9.1 مليـــون طـن عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبـته 4.1٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة.

- بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.3 مليـــون فـــدان عام 2023 / 2024 مقابل 1.6 مليـون فدان عـــام 2022 / 2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 21.5٪ وبلغــت كميـــة الإنتـــاج 5.0 مليـون طـن عـام 2023 / 2024 مقـابــل 6.2 مليــون طـن عـام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 19.5٪ ويرجع ذلك لانخفاض المساحة المنزرعة.

- بلغـت مسـاحة محصـول الطماطم 414.1 ألف فدان عـام 2023 / 2024 مقــابـــل 394.8 ألـف فــدان عــام 2022/ 2023 بزيــادة بلغـــت نسبـتـــها 4.9٪ وبلغـــت كمـيــة الإنتــــاج 7.0 مليــون طن عام 2023/ 2024 مقابـل 7.1 مليون طــــن عام 2022/2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 2.0٪ ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض إنتاجية الفدان.

- بلغت مســـاحة محصول البطاطـس 711.8 ألف فــدان عــام 2023/2024 مقـابــل 649.0 ألــف فــدان عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغـت نسبـتـهــا 9.7 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 9.6 مليــون طن عــام 2022 / 2023 مقــابل 8.6 مليــون طــن عام 2022 / 2023 بزيادة بلغت بنسبتها 11.6٪.

- - بلغت المســاحة الكليـة لمحصــول البرتقــال 347.3 ألف فدان عـام 2023/2024 مقابــل 350.3 الـف فـدان عـام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 0.8٪ وبلغـت كميـة الإنتـاج 3.3 مليون طـن عام 2023/ 2024 مقابـل 3.5 مليـــون طـن عـــام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 5.0٪.

- بلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 78.6 ألـف فــدان عـام 2023/2024 مقابـل 77.3 ألــف فـدان عــــام 2022/ 2023 بزيادة بلغــت نسبـتها 1.7٪ وبلغت كميـــة الإنتـــاج 1.35 مليـــون طـن عام 2023 / 2024 مقـابل 1.36 مليـون طـن عام 2022 / 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 0.3٪.