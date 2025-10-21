قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإحصاء يستعرض تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل

الجهاز المركزي للإحصاء
الجهاز المركزي للإحصاء
آية الجارحي

 شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في دورته الخمسين واجتماع اللجنة الدائمة للإحصاء بجامعة الدول العربية برئاسة  اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دورتها الثلاثة والأربعين وذلك في الفترة من 13-15 أكتوبر بمدينة مسقط بسلطنة عمان.

وقد استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الاجتماع العديد من العروض ومنها تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات وكذلك تقرير التخطيط وتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023كما تناول الاجتماع أهم المستجدات في التعداد العام للسكان والإسكان والمنشأت 2027 الذي يدمج بين التعداد التقليدي والتعداد القائم على السجلات الإدارية.

 التوصيات

 انتهى اجتماع اللجنة بالعديد من التوصيات منها حث الدول التي ما زالت لم تجر التعداد السكاني على ضرورة العمل على تنفيذه، الموافقة على انشاء الية عربية لدعم التسجيل المدني و الرقمنة في المنطقة العربية والهوية القانونية وكذلك اعتماد أجندة موحدة بشأن التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية على المستوى الحكومي و الدولي والإقليمي تحت مظلة جامعة الدول العربية.

الحيوية الدول العربية المدني اجتماع

