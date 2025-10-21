الإحصاء يستعرض تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل

شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في دورته الخمسين واجتماع اللجنة الدائمة للإحصاء بجامعة الدول العربية برئاسة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دورتها الثلاثة والأربعين وذلك في الفترة من 13-15 أكتوبر بمدينة مسقط بسلطنة عمان.

وقد استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الاجتماع العديد من العروض ومنها تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات وكذلك تقرير التخطيط وتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023كما تناول الاجتماع أهم المستجدات في التعداد العام للسكان والإسكان والمنشأت 2027 الذي يدمج بين التعداد التقليدي والتعداد القائم على السجلات الإدارية.

التوصيات

انتهى اجتماع اللجنة بالعديد من التوصيات منها حث الدول التي ما زالت لم تجر التعداد السكاني على ضرورة العمل على تنفيذه، الموافقة على انشاء الية عربية لدعم التسجيل المدني و الرقمنة في المنطقة العربية والهوية القانونية وكذلك اعتماد أجندة موحدة بشأن التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية على المستوى الحكومي و الدولي والإقليمي تحت مظلة جامعة الدول العربية.