مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الاسماعيلية في الأسبوع 12 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.
خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.
خط الهجوم: مروان عثمان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير.