معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني من سيراميكا كليوباترا والمفاوضات توقفت

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع أحمد هاني الظهير الأيمن للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال البطاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نرفض تماما فكرة أن يستغلنا اي لاعب من الانتقال للأهلي الى الزمالك والعكس صحيح.

وأضاف: الأهلي كان يسعى لضم أحمد هاني الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن توقفت المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وتابع: علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لا يشبع من الطموح وهذا الأمر أثر إيجابي علي نتائج الفريق، ويعمل 18 ساعة يوميا مع الفريق ويبذل مجهودات كبيرة.