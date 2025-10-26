وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة السويس تضمنت افتتاح وتفقد عدد من المنشآت الطبية الجديدة التي تعزز منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح في لقاء مع إبراهيم عزت مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن مستشفى الحالات الحرجة والدقيقة للأطفال وأمراض النساء والولادة، الذي تم افتتاحه في يناير 2025، يعد من أبرز هذه المنشآت، حيث يخدم مواطني المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي حاليًا نحو 73% من سكان السويس البالغ عددهم نحو 870 ألف نسمة.

وتابع، أن محافظة السويس تضم 17 مستشفى مجهزًا بالكامل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المسجلين في المنظومة، موضحًا أن كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بمحافظة السويس مسجل تلقائيًا ضمن نظام التأمين الصحي الشامل.

وبيّن أن هذه المنظومة، التي أطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، تسير وفق خطة مرحلية تشمل محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر وأسوان في المرحلة الأولى، ثم تمتد إلى دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح في المرحلة الثانية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مجمع السويس الطبي يعد أحد الصروح الصحية الكبرى في مصر، إذ يضم نحو 450 سريرًا منها 125 رعاية مركزة و16 غرفة عمليات، ويخدم ليس فقط أبناء السويس بل مناطق قناة السويس بأكملها، كما يستقبل أحيانًا حالات من القاهرة نظرًا لقربه الجغرافي.