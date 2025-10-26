قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كان يلهو في الشارع.. سقوط طفل في بلاعة بشبرا الخيمة
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل

إسراء صبري

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة السويس تضمنت افتتاح وتفقد عدد من المنشآت الطبية الجديدة التي تعزز منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وأوضح في لقاء مع إبراهيم عزت مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن مستشفى الحالات الحرجة والدقيقة للأطفال وأمراض النساء والولادة، الذي تم افتتاحه في يناير 2025، يعد من أبرز هذه المنشآت، حيث يخدم مواطني المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي حاليًا نحو 73% من سكان السويس البالغ عددهم نحو 870 ألف نسمة.

وتابع، أن محافظة السويس تضم 17 مستشفى مجهزًا بالكامل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المسجلين في المنظومة، موضحًا أن كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بمحافظة السويس مسجل تلقائيًا ضمن نظام التأمين الصحي الشامل

وبيّن أن هذه المنظومة، التي أطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، تسير وفق خطة مرحلية تشمل محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر وأسوان في المرحلة الأولى، ثم تمتد إلى دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح في المرحلة الثانية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مجمع السويس الطبي يعد أحد الصروح الصحية الكبرى في مصر، إذ يضم نحو 450 سريرًا منها 125 رعاية مركزة و16 غرفة عمليات، ويخدم ليس فقط أبناء السويس بل مناطق قناة السويس بأكملها، كما يستقبل أحيانًا حالات من القاهرة نظرًا لقربه الجغرافي. 

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول

هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح

جهود جامعية

تبادل الخبرات البحثية في علوم الأحياء المائية.. ندوة بـ مصايد وأسماك أسوان

لقاء نائب رئيس الوزراء

وزير الصحة يبحث مع محافظ قنا تسريع تطوير المستشفيات وإنشاء مركز إسعاف متكامل

وكيلا وزارتي الصحة والتعليم ببني سويف

وكيلا التعليم والصحة يبحثان آليات تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

