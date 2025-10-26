قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة قناة السويس تطلق سلسلة ندوات لدعم الصحة النفسية ونشر ثقافة الإرشاد الأكاديمي بين طلابها

الإسماعيلية انجي هيبة

تنظم جامعة قناة السويس،  سلسلة من الندوات التعريفية والتوعوية بجميع كلياتها، تهدف إلى نشر ثقافة الدعم النفسي والأكاديمي وتعزيز الصحة النفسية بين طلاب الجامعة وأعضاء المجتمع الجامعي، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من  الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة سالي عنتر، مدير مركز الإرشاد النفسي.

يأتي تنظيم هذه الندوات في إطار التعاون المثمر بين مركز الدعم الأكاديمي ومركز الإرشاد النفسي بجامعة قناة السويس، واستجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة وزارة الصحة والسكان لدعم الصحة النفسية وبناء الإنسان، من خلال رفع الوعي حول اضطرابات الصحة النفسية وتوفير سبل التشخيص والعلاج، بما يسهم في بناء جيلٍ أكاديمي متوازن نفسيًا وعلميًا.

وفي هذا السياق، نظّمت وحدة الدعم الأكاديمي بكلية التربية ندوة بعنوان "مركز الإرشاد النفسي بجامعة قناة السويس"،  تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية، و الدكتورة نهى العاصي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة نانسي فاروق، مدير وحدة الدعم الأكاديمي.

وقد ألقت الندوة الدكتورة إيمان جريش، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، والتي تناولت خلالها أهداف مركز الإرشاد النفسي والخدمات التي يقدمها لطلاب الجامعة وأفراد المجتمع، مع التركيز على مفهوم الانفعالات ودورها في حياة الإنسان و استراتيجيات إدارتها بوعي واتزان.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب لما تضمنته من موضوعات ثرية تسهم في رفع مستوى الوعي النفسي، وفي ختامها قدمت الدكتورة نانسي فاروق والدكتورة ابتهال عنب، مسئول لجنة الندوات والمؤتمرات بوحدة الدعم الأكاديمي، شهادة تقدير للدكتورة إيمان جريش تقديرًا لعطائها وتطوعها في تقديم الندوة.

وفي إطار الخطة التوعوية ذاتها، نظم مركز الدعم الأكاديمي بكلية التمريض وكلية طب الأسنان ندوات بعنوان "إدارة الانفعالات والتعريف بمركز الإرشاد النفسي" بإشراف الدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان ، وبإشراف تنفيذي الدكتورة منى حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة شرعان وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، حاضرَت فيها الدكتورة هنيات شعبان محمد، مدرس التمريض النفسي والصحة العقلية بكلية التمريض وعضو مركز الإرشاد النفسي بالجامعة، حيث ناقشت كيفية التحكم في الانفعالات والتعامل مع الضغوط النفسية بطرق إيجابية.

وقد رحبت الدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء يسري، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، بالدكتورة هنيات، وأشادت بتفاعل الطلاب مع موضوع الندوة وأثرها الإيجابي في رفع مستوى الوعي النفسي لديهم.

ويُعد مركز الإرشاد النفسي بجامعة قناة السويس أحد أهم المراكز الداعمة للطلاب، حيث أُنشئ بهدف تقديم خدمات إرشادية ونفسية متكاملة تسهم في تنمية الصحة النفسية لطلاب الجامعة وأفراد المجتمع المحلي. ويتكون المركز من نخبة من أخصائيي علم النفس والصحة النفسية والاستشاريين النفسيين والمتدربين في مجال الإرشاد، الذين يلتزمون بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية وسرية الجلسات الإرشادية، ويعملون على دراسة الحالات وتحليلها وتقديم التدخلات الإرشادية المناسبة ومتابعة المستفيدين أو إحالتهم للأطباء النفسيين عند الحاجة.

ويقدم المركز برامج تدريبية وتوعوية في مجالات الصحة النفسية والإرشاد الأسري والزوجي، والإرشاد الأكاديمي والاجتماعي، بالإضافة إلى برامج لرفع كفاءة العاملين في التربية الخاصة، وتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية لتبادل الخبرات في مجالات علم النفس والإرشاد النفسي. كما يهتم بتقديم خدمات الدعم النفسي للطلاب ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية وتجاوز التحديات.

وأكد الدكتور محمد يس أن التعاون بين مركزي الدعم الأكاديمي والإرشاد النفسي يأتي تجسيدًا لالتزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية داعمة نفسيًا وأكاديميًا لطلابها، تسهم في تنمية قدراتهم وتحقيق رفاههم النفسي. فيما أوضحت الدكتورة سالي عنتر أن المركز يسعى ليكون بيت خبرة رائدًا في تقديم الاستشارات النفسية والتربوية على المستويين القومي والدولي، من خلال برامج وقائية وإنمائية وتدريبية تستهدف بناء الإنسان الواعي القادر على مواجهة التحديات وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى دعم طلابها نفسيًا وأكاديميًا، وتحقيق التكامل بين الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية، تأكيدًا على رسالة جامعة قناة السويس في إعداد خريجٍ متكامل الشخصية، مؤهلٍ علميًا وإنسانيًا لخدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

الإسماعيلية جامعة قناة السويس اخبار جامعة قناة السويس

الفاعليات
