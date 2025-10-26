قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كان يلهو في الشارع.. سقوط طفل في بلاعة بشبرا الخيمة
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المستشار محمود فوزي لنواب الشيوخ: نمضي سوياً بعزم وثقة للوفاء بشرف المسئولية

المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ألقى المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة عقب انتهاء الجلسات الإجرائية وانتخابات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي الأول لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الثاني بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد ، وجه فيها التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ والأعضاء على انتهاء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتقدم بالتهنئة إلى النواب الفائزين، متمنيًا للجميع دور انعقاد ناجح، يثري الغرفة التشريعية، ويساهم في تحقيق آمال وطموح المواطنين من مجلس الشيوخ.

وفي كلمته، قال المستشار محمود فوزي، إن جلسات اليوم انطلاقة جديدة لعملٍ برلمانيٍ ثريٍ ومثمرٍ بإذن الله، يقوم على الحوار الجاد، والرأي الرشيد، والمصلحة الوطنية العليا.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه إذا كانت اللجان النوعية تمثل القلب النابض للعمل البرلماني، فإنها تعتبر وبحق ميدان الدراسة والبحث المتعمق، وصاحبة الدور الأصيل في إعداد الرأي المتوازن والمستنير الذي ينهض على أسس علمية راسخة، يسهم في دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية

وبعد تهنئة النواب الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، قال المستشار محمود فوزي، إنني على يقين بأننا سنواصل معاً أداء الرسالة، وحمل الأمانة لتحقيق النتائج المرجوة من عطائكم الكريم وغرسكم الطيب..... عاقدين العزم ومُجددين العهد لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن نكون خلف قيادته الحكيمة التي حمت مصر من الزلل في كثير من المهاوي

وإلى نص كلمة الوزير: 
‎دولة رئيس مجلس الشيوخ .... معالى المستشار الجليل عصام فريد
‎السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر ..
‎أتوجه إليكم جميعًا أغلبية ومعارضة ومستقلين بخالص التهنئة القلبية على ما أنجزه مجلسكم الموقر من تشكيلٍ للجان النوعية وانتخابٍ لهيئات مكاتبها وهو ما يعكس انتظام إدارته واستقرارها.
‎كما أتوجه بخالص التهنئة للسادة الأعضاء المنتخبين لمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، رؤساء ووكلاء وأمناء السر.
‎السيدات والسادة الأعضاء المحترمون..
‎إن المرحلة التي يبدأها المجلس اليوم بتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، تمثل انطلاقة جديدة لعملٍ برلمانيٍ ثريٍ ومثمرٍ بإذن الله، يقوم على الحوار الجاد، والرأي الرشيد، والمصلحة الوطنية العليا.
‎وإذا كانت اللجان النوعية تمثل القلب النابض للعمل البرلماني، فإنها تعتبر وبحق ميدان الدراسة والبحث المتعمق، وصاحبة الدور الأصيل في إعداد الرأي المتوازن والمستنير الذي ينهض على أسس علمية راسخة، يسهم في دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية.
وبهذه المناسبة أجدد تأكيد الحكومة على حرصها الدائم على استمرار التعاون البنّاء والتنسيق الكامل مع مجلسكم الموقر، ومع لجانه النوعية، تحقيقًا لما نص عليه الدستور من تكاملٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والفصل المتوازن بين السلطات بحيث نمضي سوياً بعزم وثقة للوفاء بشرف المسئولية التي طوق بها الشعب أعناقنا، لنؤكد له أننا عين له لا عين عليه.
‎الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر . . 
‎إنني على يقين بأننا سنواصل معاً أداء الرسالة، وحمل الأمانة لتحقيق النتائج المرجوة من عطائكم الكريم وغرسكم الطيب..... عاقدين العزم ومُجددين العهد لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن نكون خلف قيادته الحكيمة التي حمت مصر من الزلل في كثير من المهاوي سائلين الله عز وجل أن يُمدَهُ بمددٍ من عنده وأن يُبارك خُطاه، لتظل مصرَنا العزيزة قوية في وحدة أبنائها ووسطية فكرها صادقة في إخلاص نوابها.
‎وختامًا، 
‎أجدد التحية والتقدير لمعالي المستشار الجليل عصام فريد رئيس المجلس، ولجميع السيدات والسادة الأعضاء، متمنيًا لكم التوفيق والسداد في أداء رسالتكم النبيلة، وأن يعيننا الله جميعًا على خدمة وطننا الغالي مصر.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس مجلس الشيوخ انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعي مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول

هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح

ترشيحاتنا

جهود جامعية

تبادل الخبرات البحثية في علوم الأحياء المائية.. ندوة بـ مصايد وأسماك أسوان

لقاء نائب رئيس الوزراء

وزير الصحة يبحث مع محافظ قنا تسريع تطوير المستشفيات وإنشاء مركز إسعاف متكامل

وكيلا وزارتي الصحة والتعليم ببني سويف

وكيلا التعليم والصحة يبحثان آليات تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف

بالصور

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

فيديو

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد