المستشار محمود فوزي لنواب الشيوخ: نمضي سوياً بعزم وثقة للوفاء بشرف المسئولية

ألقى المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة عقب انتهاء الجلسات الإجرائية وانتخابات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي الأول لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الثاني بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد ، وجه فيها التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ والأعضاء على انتهاء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتقدم بالتهنئة إلى النواب الفائزين، متمنيًا للجميع دور انعقاد ناجح، يثري الغرفة التشريعية، ويساهم في تحقيق آمال وطموح المواطنين من مجلس الشيوخ.

وإلى نص كلمة الوزير:

‎دولة رئيس مجلس الشيوخ .... معالى المستشار الجليل عصام فريد

‎السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر ..

‎أتوجه إليكم جميعًا أغلبية ومعارضة ومستقلين بخالص التهنئة القلبية على ما أنجزه مجلسكم الموقر من تشكيلٍ للجان النوعية وانتخابٍ لهيئات مكاتبها وهو ما يعكس انتظام إدارته واستقرارها.

‎كما أتوجه بخالص التهنئة للسادة الأعضاء المنتخبين لمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، رؤساء ووكلاء وأمناء السر.

‎السيدات والسادة الأعضاء المحترمون..

‎إن المرحلة التي يبدأها المجلس اليوم بتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، تمثل انطلاقة جديدة لعملٍ برلمانيٍ ثريٍ ومثمرٍ بإذن الله، يقوم على الحوار الجاد، والرأي الرشيد، والمصلحة الوطنية العليا.

‎وإذا كانت اللجان النوعية تمثل القلب النابض للعمل البرلماني، فإنها تعتبر وبحق ميدان الدراسة والبحث المتعمق، وصاحبة الدور الأصيل في إعداد الرأي المتوازن والمستنير الذي ينهض على أسس علمية راسخة، يسهم في دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية.

وبهذه المناسبة أجدد تأكيد الحكومة على حرصها الدائم على استمرار التعاون البنّاء والتنسيق الكامل مع مجلسكم الموقر، ومع لجانه النوعية، تحقيقًا لما نص عليه الدستور من تكاملٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والفصل المتوازن بين السلطات بحيث نمضي سوياً بعزم وثقة للوفاء بشرف المسئولية التي طوق بها الشعب أعناقنا، لنؤكد له أننا عين له لا عين عليه.

‎الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر . .

‎إنني على يقين بأننا سنواصل معاً أداء الرسالة، وحمل الأمانة لتحقيق النتائج المرجوة من عطائكم الكريم وغرسكم الطيب..... عاقدين العزم ومُجددين العهد لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن نكون خلف قيادته الحكيمة التي حمت مصر من الزلل في كثير من المهاوي سائلين الله عز وجل أن يُمدَهُ بمددٍ من عنده وأن يُبارك خُطاه، لتظل مصرَنا العزيزة قوية في وحدة أبنائها ووسطية فكرها صادقة في إخلاص نوابها.

‎وختامًا،

‎أجدد التحية والتقدير لمعالي المستشار الجليل عصام فريد رئيس المجلس، ولجميع السيدات والسادة الأعضاء، متمنيًا لكم التوفيق والسداد في أداء رسالتكم النبيلة، وأن يعيننا الله جميعًا على خدمة وطننا الغالي مصر.