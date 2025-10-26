وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع إيجيبت أنود خطوة محورية

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن صناعة الألومنيوم والحديد تمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، موضحًا أنها تسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة السويس، والتي تم نقلها عبر قناة "إكسترا نيوز"، حيث شدد على أن الدولة تولي القطاع الصناعي اهتمامًا خاصًا باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار شيمي إلى أن إعادة تشغيل مصنع “إيجيبت أنود” بعد توقف دام عامين تُعد خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن خطة إعادة التشغيل جاءت وفق رؤية مدروسة تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج المحلي.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق جديدة لزيادة معدلات الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال مشروعات التطوير والتحديث إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.