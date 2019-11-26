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فن

بعد انتشار صور منسوبة لها.. شيرين سيف النصر تتصدر جوجل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
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قسم الفن
تصدرت الفنانة شيرين سيف النصر، مؤشر البحث جوجل في مصر بآلاف من عمليات البحث بعد ساعات من تداول صور منسوبة لها على السوشيال ميديا بدت خلالها بوزن زائد جدا.

وكان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور صادمة قيل إنها للفنانة شيرين سيف النصر، وكانت الصورة بمناسبة آخر ظهور لها خلال توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.

وظهرت صاحبة الصورة التي قيل إنها شيرين سيف النصر بوزن زائد وترتدي عباءة ونظارة، وهو الأمر الذي مثل صدمة كبيرة لجمهورها الذى أحبها فى مرحلة شبابها وفوجئ بوزنها الحالي.

وكانت قد تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر لسرقة مجوهراتها من شقتها وصلت قيمتها إلى 3 ملايين جنيه، على يد أقرب صديقاتها فى شهر أغسطس الماضى، مما استوجب عليها حضور الجلسة.

وكانت أكدت شيرين سيف النصر أنها تعتبر مسلسل "مين ما بيحبش فاطمة" من أقرب الأعمال إلى قلبها، موضحة أنه حقق لها نقلة فنية كبيرة.

وقالت شيرين سيف النصر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هناك أعمال أخرى مهمة عرضت عليّ خلال عملي بالتمثيل، لكني اعتذرت عنها ولا أنكر أنني ندمت بعد ذلك".

وكانت الفنانة شيرين سيف النصر أكدت أنه لا صحة لاعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، بعدما ابتعدت عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التلفزيوني.

وأضافت أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها، مما أثر على حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.

وتابعت قائلة: "أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قرارى النهائي فيها".
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