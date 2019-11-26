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أخبار العالم

مصدر عراقي: قطع أغلب الطرق في الحلة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
اشتباكات في العراق
اشتباكات في العراق
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أ ش أ
قال مصدر محلي عراقي في محافظة بابل اليوم الثلاثاء إن متظاهرين قاموا بقطع أغلب الطرق في مدينة الحلة الواقعة وسط المحافظة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وأضاف المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، أن عددا من المتظاهرين قطعوا أغلب الطرق في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، موضحا أن قطع الطرق جاء بعد ليلة عنيفة استخدمت فيها كميات كثيفة من الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين في ساحات الاعتصام.

كانت قوات مكافحة الشغب العراقية قد اقتحمت ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة، فيما أكدت مصادر سقوط العشرات من الجرحى من المتظاهرين.
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