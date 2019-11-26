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أخبار البلد

إنفوجراف | خطوات تسجيل برنامج القارئ الذكي لعداد الكهرباء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:46 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة، عن إطلاق التطبيق المجاني "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام "أندرويد"، وهو تطبيق ذكي يتم تحميله من خلال "متجر جوجل -Google play" مجانا ليتمكن المشترك من تسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام هذا التطبيق.

ويقدم "صدى البلد" لقرائه خطوات البرنامج على الهاتف المحمول وهى:

1- على المشترك أولا الدخول إلى متجر "google play" لتحميل تطبيق القارئ الذكي لشركة شعاع ثم تثبيت البرنامج على الهاتف الذي يعمل بنظام "الأندرويد".

2- بعد تثبيت البرنامج قم باختيار إنشاء حساب جديد.

3- تحديد المشترك شركة الكهرباء التابع لها وتكون مكتوبة في إيصال الكهرباء.

4- اختيار تأكيد إنشاء الحساب ومتابعة الخطوات.

5- قم بتسجيل بياناتك بتصوير إيصال كهرباء عند إنشاء حساب جديد.

6- بعدها يقوم المشترك بتحديد الإدارة التابع لها والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

7-تسجيل الاسم ورقم الموبايل والإيميل إن وجد وكلمة السر التي يتم الدخول بها بعد تفعيل الحساب.

8- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات وتصوير الإيصال يتم إرسال الطلب.

9-عند قبول موظف شعاع للطلب، تظهر رسالة للمشترك بقبول الطلب، حيث يمكنه تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة المرور.

10- بمجرد التسجيل يتم تنبيه المشترك بالأيام المحددة لدورة الكشف عن قراءة العداد.

11- يقوم المشترك بتصوير قراءة العداد بالتقاطها عبر الموبايل وليس مكتوبة والحرص على إرسالها من يوم 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد، وذلك لضمان انتظام دورة الكشف وتحقيق الاستهلاك العادل.
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