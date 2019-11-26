شعاع: لسنا المسئولين عن أخطاء الفواتير

كشف المدير التنفيذي لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أن الشركة غير مسئولة عن مشاكل واخطاء الفواتير ومهمتها تنتهى عند إحضار قراءة صحيحة للعداد



وتابع خلال لقائه أمس بالصحفيين ان المهمة الرئيسية للشركة هو إنجاح منظومة الكهرباء فى مصر لمصلحة المواطنين، من خلال إحضار قراءة لعداد الكهرباء تكون سليمة، معبرة عن الاستهلاك الفعلى لتسهل عملية التحصيل





وتابع أن برنامج شعاع لتسجيل القراءات إلكترونيا من خلال التقاط صوره العداد يهدف إلى الحصول على قراءات حقيقه من خلال نقل البيانات المشفرة من تكنولوجيا التعرف الضوئي على الحروف، مشيرا الى وضع علامة مائية على صورة العداد منها للتلاعب ، حيث يقوم الكشاف بفتح البرنامج من هاتفه المحمول و البحث عن المشترك باربع اختيارات الاسم او رقم العداد او رقم اللوحه نوع العداد ثم يقوم باختيار خانة تسجيل قراءة مباشر من خلال التقاط صوره العداد، وتسجيل الوقت و التاريخ و المكان اليكترونيا.



وأضاف المدير التنفيذي للشركة، أن تطبيق شعاع لتسجيل القراءات اليكترونيا هو بداية انطلاق التسجيل الإلكترونى، وسيتم تطويره بالتعاون مع وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ليكون اكثر دقه و يحقق اعلى نسبة تسجيل قراءة سليمة و ذلك من خلال فريق عمل بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس أسامة عسران نايب وزير الكهرباء و النواب التجارين بشركتى القناة و الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.



و تابع ، أن شركة شعاع دورها ينتهى عند احضار قراءة دقيقه لعداد الكهرباء و إرسالها لشركات توزيع الكهرباء ، و لكن نقص العمالة بشركات توزيع الكهرباء تسبب فى تراكم القراءات لدى عدد من المواطنين وهو ما اكتشافته شعاع بعد مسح شامل لجميع المشتركين على مستوى الجمهوريه و لكن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت طرق مبسطة لتحصيل هذه المديونيات من المواطنين.



و يؤكد المدير التنفيذي للشركة أن نجاح شعاع متوقف على مدى تعاون شركات توزيع الكهرباء

