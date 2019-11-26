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رياضة

أيمن المزين يعلن قائمة طنطا استعدادا لمواجهة سموحة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:11 م
أيمن المزين
أيمن المزين
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عبدالله هشام
أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي طنطا لمواجهة فريق سموحة غدا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز .

وجاءت القائمة كالتالي :

اسلام طارق ، محمد فتحي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، محمد الشاذلي ، ايهاب سمير ، احمد الشناوي ، تاديو ، كابونجا ، ميدو جمال ، اسلام فؤاد ، عبدالرحمن الدح ، محمد ماجد اونش ، الحسن ضيوف ، احمد قطاوي ، احمد الالفي ، حسام غالي ، ماريو، احمد فوزي ، احمد فهمي. 

ويحتل فريق طنطا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط .
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