أيمن المزين يعلن قائمة طنطا استعدادا لمواجهة سموحة

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي طنطا لمواجهة فريق سموحة غدا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز .



وجاءت القائمة كالتالي :



اسلام طارق ، محمد فتحي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، محمد الشاذلي ، ايهاب سمير ، احمد الشناوي ، تاديو ، كابونجا ، ميدو جمال ، اسلام فؤاد ، عبدالرحمن الدح ، محمد ماجد اونش ، الحسن ضيوف ، احمد قطاوي ، احمد الالفي ، حسام غالي ، ماريو، احمد فوزي ، احمد فهمي.



ويحتل فريق طنطا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط .