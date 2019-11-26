فرج عامر: مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية حقيقية برعاية السيسي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل نهضة ومشروعات قومية كبرى وطرق وبنية تحتية ضخمة.



وقال فرج عامر خلال زيارة وفد برلماني من أعضاء لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، إلى المنطقة الصناعية بجمصة: إن أخطر قضية تواجه الصناعة في مصر هي حماية الملكية الفكرية خاصة أن القانون عاجز عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها في مصانع "بير السلم" ولابد من حماية المستثمر الصناعي في ظل غياب الرقابة الصناعية التي تنصب على الصانع بفرض المخالفات.



وأشار "عامر" إلى أن كثيرا من الصناعات متراجعة بالفعل وهناك صناعات مكبلة بالقيود ولابد من مساعدة الصناعة على النهوض، مشددًا على أن الصناع المصريين ورجال الأعمال وطنين وأنه لا يأتي مستثمر أجنبي الاستثمار في مصر إلا إذا كان المستثمر الوطني يحقق أرباحًا بالفعل.



وتابع:" إن حديث الرئيس كان صريحا حينما أكد أن الذين لا يأخذون قرار وأصحاب الأيدي المرتعشة من المسئولين يعد فساد وحديثه حق".



وأكد فرج عامر في كلمته بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة بحضور عدد من المستثمرين أن "هناك رغم المشكلات نجد استجابة من الرئيس لحل العديد من المشكلات منها خفض الفائدة للمشروعات الصناعية، ولكن ندق ناقوس الخطر على بعض المشكلات ومنها مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية بين جهات الدولة وكثير من المشكلات التي أثارتها اللجنة من قبل".



واستطرد: "هناك حالة من الكساد ولا بد من إنعاش البورصة وان يكون للبنوك دور أكبر لدعم الصناعات وتخفيض الفائدة للمشروعات الصناعية وتخفيض أكبر لأسعار الطاقة للصناعات".



وضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب فرج عامر، فوزي فتى ورضا البلتاجى وهاني النواصرة، ومحمد عباس ومحمود شحاتة وسمير البطيخى وعمرو كمال.



وطالب عامر ألا تتعامل بعض جهات الدولة مع المستثمر على أنه فريسة بل يجب دعم المستثمرين وازالة المعوقات لأن الاستثمار الصناعي هو القادر على إنعاش السوق وتحقيق الرواج والقضاء على البطالة.



وتابع عامر:"مصر لديها كل أسباب الانطلاق لكن الحكومة عندها مشكلة في النظرة مع المستثمر".



وأكد فرج عامر:" أن صوت وزير المالية هو الأعلى في الحكومة وجمعيات المستثمرين في المدن الصناعية ليس لديها أي دور أو صلاحيات والنظرة للمستثمر في كثير من الحالات تكون دونية وقانون الجمارك يصب في صالح المنتج الأجنبي، ولا يدعم الصناعة وهناك رغم ذلك إيجابيات حيث وصلنا لمرحلة جيدة ولكن ندق جرس الخطر و"نؤكد أن الرئيس هو من يرعى الصناعة ويستجيب لمطالب الصناع شخصيا".