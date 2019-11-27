تحرك برلماني بشأن عدم تفعيل قانون تجريم ختان الإناث

أعلنت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن عدم تفعيل القانون الخاص بعقوبات رادعة لمن يقوم بختان الإناث.





وقالت" نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن ظاهرة الختان منتشرة في قرى عديدة لأسباب عديدة أبرزها عدم تفعيل القانون الخاص بردع القائمين على هذه الظاهرة، الأمر الأخر هو المعتقدات الخاطئة لدى العائلات المتجهين إلى ختان فتياتهم.





وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن ضرورة تسليط الضوء عليه من جانب وسائل الإعلام حول أضرار ختان الاناث.





يأتى ذلك تحت شعار " احميها من الختان "، حيث يطلق المجلس القومى للمرأة هذا العام حملة "الـ 16 يوماً" من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان .





وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس اختار هذا العام تسليط الضوء خلال حملة "الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة" على موضوع مناهضة ختان الإناث باعتباره شكلا من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفي ضوء جهود اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.





وأضافت أن المجلس القومى للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ16 يوما بهدف رفع الوعى المجتمعي بهذه القضية من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول ختان الإناث، بالإضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، بالإضافة إلى التوعية بقضية العنف ضد المرأة.





هذا ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة تنظيم مهرجان فنى رياضي لطلبة الإعدادية والثانوية بعدد من مدارس القاهرى الكبرى تحت عنوان "شباب ضد الختان" ، بالإضافة إلى عقد لقاء للسفيرات الأجانب وزوجات السفراء لتعريفهن بجهود الدولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.





ومن المقرر ايضا تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان احميها من الختان في 8 محافظات هى بني سويف، الفيوم، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، بالإضافة الى تنظيم ندوات للتعريف بأنشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة وتقديم عروض فنية من خلال المسرح التفاعلي في عدد من هذه المحافظات.





كما سيتم تنفيذ جدارية لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الاعاقة تحمل عنوان "يلا نحميها"، بالإضافة الى عقد لقاءات مع مسئولى وحدات تكافؤ الفرص ومسؤولى تنفيذ إستراتيجية العنف ضد المرأة بالوزارات المختلفة.





وسيتم أيضًا تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات حول "مناهضة العنف ضد المرأة وختان الإناث"، كما ينظم المجلس لقاءات مجمعة لرفع وعى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس لتوعيتهم بكيفية استقبال ومعالجة حالات العنف والتحرش بالمدارس، أو ملاحظة سلوكيات بعض الطلبة والطالبات الذين تعرضوا للعنف ولم يقوموا بطلب المساعدة، كما سيتم عقد عدة ندوات بعدد من فروع مكتبات مصر العامة بالمحافظات.



