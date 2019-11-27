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اجندة الحوادث اليوم.. محاكمة 34 متهماً في قضية اقتحام قسم التبين.. إعادة إجراءات محاكمة 46 متهماً بـ أحداث مسجد الفتح.. وقضية حسم 2 ولواء الثورة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:02 ص
اقتحام قسم التبين
اقتحام قسم التبين
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محمد زهير - عمرو خليفة
  • محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين"
  • إعادة إجراءات محاكمة 46 متهماً بـ"أحداث مسجد الفتح"
  • محاكمة 271 متهماً بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم محاكمة 271 متهمًا فى قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتنظر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
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