يوفنتوس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

تمكن يوفنتوس من الفوز على منافسه اتليتكو مدريد في المباراة التي اقيمت بين الفريقن في تورينو على ملعب أليانز ستاديوم في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



سجل باولو ديبالا الهدف الأول في الدقيقة 47 من الوقت المحتسب بدل من ضائع في نهاية شوط المباراة الأول، بعد صيام عن التهديف من الفريقين الوقت الأصلي بالكامل.



وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: يان أوبلاك.



الدفاع: كيران تريبيير، فيليبي مونتيرو، ماريو هيرموسو، رينان لودي.



الوسط: هيكتور هيريرا، توماس بارتي، كوكي، ساؤول نيجويز.



الهجوم: موراتا، فيتولو.



وجاء تشكيل يوفنتوس في مواجهة اتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.



الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، ماتياس دي ليخت، ماتيو دي تشيليو.



الوسط: رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش، بلايس ماتويدي، أرون رامسي.



الهجوم: باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس في المركز الاول برصيد 13 نقطة، ويأتي اتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ووبايرن ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير فريق لوكوموتيف موسكو برصيد 3 نقاط.



