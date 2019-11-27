احتفالات متنوعة بـ اليوم العالمي للمرأة في فرع ثقافة كفر الشيخ

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث نظم قصر ثقافة أنور المعداوي محاضرة بعنوان "ختان الإناث.. مخاطره وأضراره" ألقتها حنان خميس، أوضحت أن هذه العادة تنتشر في بعض المجتمعات ومنها مصر، وأن أضرارها لا تقتصر على مدة زمنية معينة، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية «‪WHO‬»، هناك عدة مخاطر صحية ومضاعفات يسببها الختان على المدى القصير والبعيد مثل الألم الشديد، إصابة الأنسجة المجاورة، النزيف، التهابات الأعضاء التناسلية المزمنة، بجانب ورشة فنية مع طالبات مدرسة الثانوية التجارية بكفر الشيخ، وتكريم عدد من القيادات النسائية.





ونظم بيت ثقافة محلة القصب محاضرة بعنوان "تنظيم الأسرة" ألقتها أسماء صبحى، بينت أن تنظيم الأسرة هي السلوك الحضاري الذي يوفر للزوجين الخيار المناسب للتحكم بموعد البدء بإنجاب الأطفال، وعددهم، والفترة الفاصلة بين الولد والآخر، ومتى يجب التوقف عن الإنجاب، كل حسب ظروفه ومقدرته، وبموافقة الزوجين معًا، وضمن الإطار الصحي الذي يركز على صحة الأم والطفل معا، كما أشارت لفوائد تنظيم الأسرة ومنها تجنب حالات وفيات الرضع، تخفيض نسبة إصابة النساء بفقر الدم وسوء التغذية من خلال المباعدة بين كل حمل وآخر والحد من الصعوبات الاقتصادية المصاحبة لكثرة الاولاد.





وعقد بيت ثقافة الرياض محاضرة بعنوان "لا للعنف ضد المراة" ألقاها عبد الله شعبان، الذي أكد على ضرورة منع العنف بكل أشكاله، وأوضح كيف يمكن للمرأة ومناصريها أن يتصدوا لأي شكل من أشكال العنف ضدها ويقوموا بمنعه من خلال عدة أمور ومنها: نشر الوعي في المجتمع عن أهمية المرأة في المجتمع وعن كونها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها كونها إنسانة لها نفس حقوق الرجل وواجباته، توعية المرأة نفسها بحقوقها وبقيمتها، وتعليمها كيف تكون إنسانة متعلمة ومثقفة ومستقلة فكريًا وماديًا عن الرجل.





قصر ثقافة صالح الشرنوبي نظم هو الآخر محاضرة بعنوان "التحرش الجنسي" قدمتها د. نهلة الشنشاوي، بينت أن التحرش الجنسي يعد من أهم الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت في مجتمعاتنا الحديثة مع التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي والإعلامي، وتفسخ الأخلاق والقيم بعد ابتعاد الإنسان عن العقائد والديانات السماوية، وأكدت على ضرورة توعية الشباب من الجنسين ثقافيا ودينيا بحرمته وخطورته على المجتمع، إلى جانب تشديد العقوبات القانونية على من يثبت قيامه بهذا السلوك المشين ليكون عبرة للآخرين.



