ضبط أدوية بيطرية مهربة من الأردن داخل حقائب راكب في مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام محمدين، محاولة تهريب عدد من الأدوية البيطرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، وقانون الجمارك وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير.





وقالت مصادر جمركية، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من عمان اشتبه جمعة إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة أردنية قادمة من الأردن.





وبالعرض على مجدى فريد نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.





وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة فتبين وجود 1300 حقنة بيطرية (فاكسين) مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.



