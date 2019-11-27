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حوادث

لحظة اشتعال النيران في صالة ألعاب جولدز جيم بـ المهندسين.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:52 ص
لحظة اشتعال النيران
لحظة اشتعال النيران في صالة ألعاب جولدز جيم بالمهندسين
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ندي حمودة _ أحمد مهدي
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على الحريق الذي اندلع في صالة ألعاب جولدز جيم بالمهندسين.

وأسفرت التحريات بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة عن التهام النيران لجزء من صالة الجيم بالطابق الأرضي وتفحم معدات وآلات رياضية.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل صالة چيم جولدز المتواجدة بشارع سوريا، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مدير الأمن، بسرعة السيطرة على الحريق.

ووجّه اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارات الإدارة للسيطرة على النيران.

وانتقلت سيارتا إطفاء رفقة العميد أيمن الجيار مأمور قسم العجوزة، وتمت السيطرة على الحريق.

وحرّر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق.
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